Widerstand: 15.982 16.000 Unterstützung: 15.800 15.600

Rückblick:

Die gestern Vormittag angesprochene "Dürreperiode für Trader" mit sehr wenig Volatilität hielt auch im Nachmittagshandel am Dienstag an - weder Bullen noch Bären konnten entscheidende Akzente setzen.

Heute Morgen startete der Index dann mit einer kleineren Aufwärtskurslücke in den Handel und steigt im Anschluss in die Nähe der 16.000-Punkte-Marke. Woher die erneute Euphorie kommt, ist etwas unklar. Die nachbörslich veröffentlichten Nvidia-Quartalszahlen scheiden als Grund eigentlich aus, die Aktie notiert im frühen vorbörslichen Handel gut ein Prozent im Minus.

Ausblick:

Die charttechnische Hürde im Bereich der viel beachteten 16.000-Punkte-Marke hat der Dax heute Vormittag annähernd erreicht. Somit muss nun zunehmend mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse gerechnet werden; vorausgesetzt es gelingt kein Stundenschlusskurs oberhalb der 16.000 Punkte.

Unterhalb dieser runden Marke ist für die kommenden Stunden und Tage tendenziell der Beginn einer technischen Korrektur der jüngsten Rallybewegung in den Bereich 15.500 bis 15.600 Punkte wahrscheinlich. Ein Stundenschlusskurs oberhalb von 16.000 Punkten würde dieses Szenario zunächst negieren.

Quelle: Tradingview

