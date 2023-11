EQS-News: HENSOLDT erwartet starkes Geschäftsjahr 2023 und bestätigt mittelfristige Ziele

EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

HENSOLDT erwartet starkes Geschäftsjahr 2023 und bestätigt mittelfristige Ziele



22.11.2023 / 15:00 CET/CEST

HENSOLDT erwartet starkes Geschäftsjahr 2023 und bestätigt mittelfristige Ziele

Globale Polykrise erhöht Nachfrage nach komplexen Verteidigungs- und Sicherheitslösungen

HENSOLDT erzielt hohe Rentabilität durch effiziente Projektumsetzung

Umsatzwachstum: Umsatz von rund 1.850 Millionen Euro für 2023 erwartet, insbesondere angetrieben durch robustes Wachstum des Kernumsatzes; mittelfristig durchschnittliches jährliches Wachstum von 10% erwartet

Umsatz von rund 1.850 Millionen Euro für 2023 erwartet, insbesondere angetrieben durch robustes Wachstum des Kernumsatzes; mittelfristig durchschnittliches jährliches Wachstum von 10% erwartet Bereinigte EBITDA-Marge: unverändert bei ~19% für 2023; mittelfristig angestrebte EBITDA-Marge vor dem Geschäft mit geringerer Wertschöpfung von mehr als 19% bestätigt

unverändert bei ~19% für 2023; mittelfristig angestrebte EBITDA-Marge vor dem Geschäft mit geringerer Wertschöpfung von mehr als 19% bestätigt Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill-Verhältnis): 1,1-1,2x für 2023 bestätigt; mittelfristig deutlich schnelleres Wachstum des Auftragseingangs gegenüber dem Umsatz erwartet

(Book-to-Bill-Verhältnis): 1,1-1,2x für 2023 bestätigt; mittelfristig deutlich schnelleres Wachstum des Auftragseingangs gegenüber dem Umsatz erwartet Bereinigter Free Cashflow vor Zinsen und Steuern: durchschnittliche Cash Conversion des bereinigten EBITDA von rund 70% für 2023 und mittelfristig von 70-80% erwartet

durchschnittliche Cash Conversion des bereinigten EBITDA von rund 70% für 2023 und mittelfristig von 70-80% erwartet Dividendenausschüttung: konstant bei 30-40% des bereinigten Nettogewinns (gegenüber 20% im Jahr 2020) Taufkirchen, 22. November 2023 – Die HENSOLDT-Gruppe („HENSOLDT”) hat auf ihrem Kapitalmarkttag in Ulm den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 und die mittelfristige Prognose bestätigt. Mit seinem Fokus auf eine effiziente Projektumsetzung wandelt HENSOLDT seinen hohen Auftragsbestand erfolgreich in profitable Umsätze um, die von 1.100 Millionen Euro im Jahr 2019 auf voraussichtlich rund 1.850 Millionen Euro in diesem Jahr deutlich ansteigen werden. Mittelfristig rechnet das Unternehmen mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 10%. Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge bleibt für 2023 unverändert bei ~19%. Mittelfristig rechnet HENSOLDT dann mit einer bereinigten EBITDA-Marge vor dem Geschäft mit geringerer Wertschöpfung von mehr als 19%. Angesichts der globalen Polykrise, die zu einer höheren Nachfrage nach komplexen Verteidigungs- und Sicherheitslösungen führt, rechnet das Unternehmen in den meisten Märkten mit einem Anstieg der Verteidigungsbudgets. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen eine weiterhin stark wachsende Nachfrage nach Verteidigungs- und Sicherheitslösungen in Europa und international, wobei 76% des Auftragspotenzials außerhalb Deutschlands liegen dürfte. Thomas Müller, CEO der HENSOLDT-Gruppe, sagt: „Angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen in der Welt stehen wir vor einer Zeit großer Unsicherheit und eines enormen Bedarfs an Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien. In den letzten zehn Jahren hat sich HENSOLDT zu einem strategisch gut positionierten Anbieter von elektronischen Verteidigungs- und Sicherheitslösungen entwickelt, der in Deutschland verwurzelt ist, aber zunehmend global agiert. Mit einem starken Auftragsbestand, einer ausgezeichneten Umsatztransparenz und einem engagierten Team ist HENSOLDT hervorragend für künftiges Wachstum aufgestellt und bereit für die nächste Generation im Vorstand mit Beginn des nächsten Jahres. Die Umsetzung unseres starken Auftragsbestandes in profitables Geschäft wird dann von meinem Nachfolger Oliver Dörre angeführt, der im Januar zu uns stößt und ab April 2024 den Vorstandsvorsitz übernimmt. Als ONE HENSOLDT, als Team, haben wir einen bedeutenden Generationenwechsel im Vorstand vollzogen, der 2019 mit Celia Pelaz begonnen hat und den wir 2022 mit Christian Ladurner und Lars Immisch fortgesetzt haben. Die Übergabe meiner Verantwortung an meinen Nachfolger Oliver Dörre stellt den Schlußstein in diesem Transformationsprozess und damit den Beginn eines neuen Kapitels in der Wachstumsgeschichte von HENSOLDT dar. Mit dem neuen Führungsteam ist HENSOLDT bestens aufgestellt für zukünftiges starkes Wachstum. Christian Ladurner, CFO der HENSOLDT-Gruppe, sagt: „Unser solider Auftragsbestand und unser starker Fokus auf eine effiziente Projektumsetzung ermöglichen uns eine gute Prognose unserer kurz- und mittelfristig zu erwartenden Umsätze. Mit unserer strategischen Positionierung in dem sich sehr schnell ändernden Verteidigungsumfeld und unserer Fähigkeit zu profitablem Wachstum und Cash-Generierung , können wir sowohl von starken Dividenden ausgehen als auch M&A-Transaktionen für langfristiges, nachhaltiges Wachstum verfolgen. Wir sind zuversichtlich, unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2023 und unsere mittelfristigen Ziele zu erreichen und damit unsere robuste Wachstums- und Finanzkraft unter Beweis zu stellen.“ Die Prognose für das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (book-to-bill ratio) liegt für 2023 unverändert bei 1,1-1,2x. Mittelfristig erwartet HENSOLDT, dass der Auftragseingang deutlich schneller wachsen wird als der Umsatz. In Bezug auf den bereinigten Free Cashflow vor Zinsen und Steuern wird weiterhin eine durchschnittliche Cash Conversion des bereinigten EBITDA von ca. 70% im Jahr 2023 und mittelfristig von 70-80% erwartet wird. [Zu ergänzen: Nettoverschuldung]. Für die Auszahlung der Dividende strebt HENSOLDT unverändert eine Ausschüttungsquote von 30-40% des bereinigten Nettogewinns sowohl für das Geschäftsjahr 2023 als auch mittelfristig an. Starker Auftragsbestand und hohe Umsatztransparenz In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 erzielte HENSOLDT einen Auftragsbestand von 5,5 Milliarden Euro – das Dreifache des für 2023 prognostizierten Umsatzes. Dies ermöglicht eine außergewöhnlich hohe Umsatztransparenz. Rund 85% der Umsatzprognose von HENSOLDT für das Jahr 2024 sind bereits durch den bestehenden Auftragsbestand gesichert, der sowohl bestätigte Aufträge als auch kurzzyklische und Aftermarket-Geschäfte umfasst. Für das Jahr 2025 sind rund 65% des Umsatzes ohne Berücksichtigung von möglichen neuen Aufträgen bei einer erwarteten Umsatzsteigerung von 10% gesichert. Im Jahr 2026 hat HENSOLDT auf Basis des prognostizierten Wachstums bereits rund 50% des Umsatzes abgedeckt. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass Flaggschiffprogramme wie Eurofighter MK1 und PEGASUS wie erwartet voranschreiten. Effiziente Projektumsetzung sichert hohe Profitabilität Durch den Aufbau von Kapazitäten und kontinuierliche Innovation von Verteidigungs- und Sicherheitslösungen, die den sich schnell ändernden Kundenbedürfnissen entsprechen, erzielt HENSOLDT eine bereinigte EBITDA-Marge vor dem Geschäft mit geringerer Wertschöpfung von 19%, sowie hohe Cashflows. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Rahmen seines Programms HENSOLDT Go! zahlreiche Hebel identifiziert, um seine Marge auf Benchmark-Niveau zu halten. HENSOLDT hat beispielsweise die Produktionsprozesse für die TRML-4D-Radare industrialisiert und damit Skaleneffekte erzielt, die sich zukünftig auch im Segment Optronics zeigen dürften. Investitionen für organisches und anorganisches Wachstum Seit 2019 hat HENSOLDT seinen Auftragsbestand um das Zweieinhalbfache gesteigert und damit eine sehr solide Grundlage für ein nachhaltiges und beständiges profitables Wachstum über mehrere Jahrzehnte hinweg geschaffen. Die wachsenden Verteidigungsetats in den meisten Märkten und der steigende Bedarf an Verteidigungs- und Sicherheitselektronik treiben die Pipeline des Unternehmens weiter voran. Aus diesen Gründen plant das Unternehmen, sowohl organisch als auch anorganisch zu wachsen. M&A war schon immer ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategie von HENSOLDT. Investitionsmöglichkeiten ergeben sich beispielsweise in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Analytik sowie im Services- und Integrationsgeschäft. Anhaltend hohe Nachfrage nach komplexen Verteidigungs- und Sicherheitslösungen weltweit Die globalen Verteidigungsausgaben werden Prognosen zufolge mittelfristig um etwa 4-5% pro Jahr steigen. Dies ist einer von vielen Gründen, warum HENSOLDT in Deutschland verwurzelt bleibt, aber verstärkt auch internationales Wachstum anstrebt, um den Bedürfnissen der Kunden weltweit gerecht werden zu können. In den jüngsten geopolitischen Konflikten, von der konventionellen Kriegsführung bis hin zu modernen multidisziplinären Operationen, war die Bedeutung von Sensoren und Elektronik noch nie so groß wie heute. HENSOLDT ist nicht nur in einem Markt tätig, der bereits heute ein Volumen von 25 Milliarden Euro hat, sondern auch eine erwartete weltweite Wachstumsrate von etwa 9% pro Jahr aufweist. Dies deutet auf einen robusten Wachstumspfad hin, der sich entlang der speziellen Fähigkeiten von HENSOLDT entwickelt. In den nächsten Jahren wird sich die Struktur der identifizierten Pipeline für neue Aufträge wandeln und mehr europäische sowie internationale Aufträge beinhalten, insbesondere auch für US-Plattformen. Dies zeigt die Fähigkeit von HENSOLDT, immer mehr Aufträge auch außerhalb der traditionellen Heimatmärkte zu gewinnen. Die Präsentation des Kapitalmarkttages in Ulm ist auf der Investor Relations Webseite der HENSOLDT AG abrufbar. Die vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2023 werden voraussichtlich am 23. Februar 2024 veröffentlicht. Über HENSOLDT HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio auf der Grundlage innovativer Ansätze für Datenfusion, Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit kontinuierlich aus. Mit mehr als 6.500 Mitarbeitern erzielte HENSOLDT 2022 einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert. www.hensoldt.net Pressekontakt HENSOLDT Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89.51518.1823 M: joachim.schranzhofer@hensoldt.net

