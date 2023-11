Gold: Bullen machen wieder Druck

Nachdem der Gold-Future die Widerstandszone verlaufend um 1.987 US-Dollar Mitte Oktober erreicht hatte, schwenkte das Edelmetall in eine gesunde Konsolidierung ein und gab zeitweise auf den 200-Tage-Durchschnitt um 1.928 US-Dollar nach. Dort fand das Metall wieder genügend Käufer für einen Anstieg an die Oktoberhochs, ein Ausbruch darüber könnten infolgedessen ein frisches Kaufsignal generieren und die Erholung seit 1.810 US-Dollar in eine harmonische 123-Bewegung überführen.

Rekordniveau im Visier

Tagesschlusskurs oberhalb von 2.009 US-Dollar würden auf eine Fortsetzung der seit nunmehr Anfang Oktober andauernden Aufwärtsbewegung hindeuten, Kursgewinne an 2.048 und darüber den Bereich zwischen 2.075 und 2.081 US-Dollar wären die logische Konsequenz. Gerät der Future dagegen unerwartet stärker unter Druck und fällt mindestens unter 1.900 US-Dollar zurück, müsste zwingend mit einem neuerlichen Test der Oktobertiefstände von 1.810 US-Dollar gerechnet werden. Anhaltspunkte für ein derartiges Szenario liegen derzeit allerdings nicht vor.