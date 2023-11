Vonovia: Kurssteigerung durch Zinspause?

Trotz rasant gestiegener Zinsen, höherer Baukosten und fallender Immobilienpreise werden die Investoren bei Vonovia immer zuversichtlicher. Dabei wurden die Zahlen zum dritten Quartal 2023, die am 3. November veröffentlicht wurden, positiv aufgenommen. Die Papiere konnten an diesem Tag in der Spitze um rund fünf Prozent zulegen. Was sind die Gründe für den vermehrten Einstieg der Investoren bei Vonovia? Ein Grund ist die Fähigkeit des Immobilienkonzerns, Liquidität durch Verkäufe von Teilen des Wohnungsstockes zu generieren. Weiters löste die Zinspause der US-Notenbank FED eine deutliche Erholung aus. Inzwischen hoffen die Anleger auf sinkende Zinsen im kommenden Jahr, was für Vonovia mit Schulden von über 40 Milliarden Euro eine entscheidende Erleichterung wäre.

Zum Chart

Am 28. März 2023 stoppte der freie Fall des Aktienkurses von Vonovia bei 15,27 Euro, was grob gemessen dem Kursniveau des Börsenganges vom 11. Juli 2013 entspricht. Dies war der vorläufige Tiefpunkt einer 19-monatigen Abwärtssequenz. Am 18. Juli 2023 konnte der Kernwiderstand bei 19,07 Euro nachhaltig überwunden werden. Die Kurssteigerung setzte sich bis zum Widerstand bei 24,07 Euro fort. Der Kurseinbruch der langlaufenden Staatsanleihen in den USA und die damit verbundene Zinssteigerung lastete die folgenden Handelstage auf der Kursentwicklung von Vonovia. Für Erleichterung sorgten die jüngste Zinspolitik der EZB und die Entwicklung der Inflation in Deutschland. Die EZB beließ den Leitzins stabil auf 4,5 Prozent. Die deutsche Inflationsrate ging im Oktober 2023 im Vergleich zum Vorjahr auf 3,8 Prozent zurück. Für ein so zinssensitives Geschäftsmodell wie jenes von Vonovia sind dies gute Nachrichten. Der Kurs legte seit 23. Oktober 2023 wieder um gut 27 Prozent zu. Damit bestätigte der Aktienkurs den seit Anfang April 2023 intakten Aufwärtstrend.