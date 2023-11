BOEING - Wichtige Hürden erreicht

Boeing Co. - WKN: 850471 - ISIN: US0970231058 - Kurs: 219,910 $ (NYSE)

Die Boeing-Aktie markierte am 01. August ihr aktuelles Jahreshoch bei 243,10 USD. Danach geriet der Wert deutlich unter Druck. Er fiel bis fast auf die Unterstützung bei 173,85 USD. Nach einem Tief bei 176,25 USD vom 25. Oktober 2023 drehte die Aktie wieder nach oben.

Seitdem läuft eine dynamische Rally. Am 13. November 2023 durchbrach der Wert mit einem Aufwärtsgap den Abwärtstrend seit dem Nebenhoch vom 10. August 2023. Gestern erreichte die Aktie die Widerstandszone zwischen 221,33-223,91 USD.

Kaufwelle weit fortgeschritten

Wie bei vielen Aktien, die von der Rally seit Ende Oktober profitiert haben, ist die Rally in der Boeing-Aktie weit fortgeschritten. Daher ist die Gefahr einer Konsolidierung hoch. Sollte die Aktie an der Widerstandszone zwischen 221,33-223,91 USD abprallen, wäre mit einer Konsolidierung in Richtung 209,42 USD oder sogar 202,98 USD zu rechnen.

Sollte der Wert aber über diese Widerstandszone ausbrechen, dann wäre ein direkte Rallyfortsetzung in Richtung 243,10 USD möglich.

Fazit: Eine Konsolidierung in der Boeing-Aktie scheint beinahe überfällig. Aber ein klares Verkaufssignal liegt bisher nicht vor.

Boeing Co.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)