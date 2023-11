Bringen Sie Licht in ihr Portfolio – mit diesem nachhaltigen Solar Energy ETF

Werbung

Der Klimawandel ist eines der beherrschenden Themen unserer Zeit. Lange vernachlässigt, türmt sich diese Bedrohung nun hoch über dem gesamtgesellschaftlichen Diskurs auf und das wahre Ausmaß dieser Aufgabe ist uns erst in den letzten Jahren richtig bewusst geworden. Unsere gesamte Industrie muss perspektivisch umgerüstet werden, damit wir aufhören, den Planeten durch die Verwendung von fossilen Brennstoffen für uns unbewohnbar zu machen.

Gerade aus der Perspektive des Individuums kann dieses Thema besonders bedrohlich wirken, da ein Problem dieser Größe nicht von einzelnen Menschen, sondern nur in einer kollektiven Anstrengung bewältigt werden kann. Für uns Investoren gibt es jedoch Möglichkeiten, an dieser Aufgabe teilzunehmen und dabei gleichzeitig von den potenziellen Chancen zu profitieren, die immer im Einklang mit solchen Herausforderungen mitschwingen. Als Investoren können wir unser Kapital an den Finanzmärkten dahin fließen lassen, wo es am meisten Mehrwert erzeugen könnte. Und im Falle des Klimawandels ist das der Sektor der erneuerbaren Energien. Denn trotz all der Untergangsstimmung tut sich an der Front der erneuerbaren Energien eine ganze Menge und bietet daher einen sinnvollen wie vielversprechenden Platz für Kapital, das dazu beitragen kann, dieses große Problem konstruktiv und mit wirtschaftlicher Innovation anzugehen.

Darum kann der Solarenergie-Sektor unserer Meinung nach einzigartige Chancen bieten

In dieser Investment-Idee liegt der Fokus auf dem Solarenergie-Sektor. Solarenergie ist sauber, erneuerbar und jetzt günstiger denn je. Die Kosten für Solartechnologie sind in den letzten Jahren dramatisch gesunken, während die Effizienz von Solarzellen stetig gestiegen ist. Ein Investment in den Solarenergie-Sektor ist ein Investment in eine nachhaltige Zukunft, da Solarenergie eine Schlüsselrolle bei der Reduktion von Treibhausgasemissionen spielt und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert.

Wir sind der Meinung, dass die Solarenergie unter den erneuerbaren Energien eine Reihe einzigartiger Vorteile bietet: Sie ist universal einsetzbar, von kleinen tragbaren Panels bis hin zu großen Solarparks. Im Gegensatz zu anderen erneuerbaren Quellen wie Wind- und Wasserkraft, die von geographischen und klimatischen Bedingungen abhängig sind, kann Solarenergie fast überall auf der Welt genutzt werden.

Weitere Argumente, warum die Zukunft für den Solarenergie-Sektor golden werden könnte:

Kostensenkung durch Technologieentwicklung: Die Kosten für Solartechnologie sind im letzten Jahrzehnt stetig gefallen, was vor allem auf technologische Fortschritte und verbesserte Produktionsverfahren zurückzuführen ist. Zum Beispiel sind die Kosten für Solarpanels um mehr als 80% seit 2010 gesunken, was Solarstrom in vielen Teilen der Welt zur günstigsten verfügbaren Stromquelle macht.

Steigende Energieeffizienz: Parallel zur Kostenreduktion sind Solarpanels effizienter geworden, was bedeutet, dass sie mehr Energie pro installiertem Kilowatt erzeugen können. Fortschritte in der Materialwissenschaft, wie die Verwendung von Perowskit in Solarzellen, könnten die Effizienz und Langlebigkeit von Solarpanels in naher Zukunft weiter erhöhen.

Globale Investitionen und Subventionen: Regierungen weltweit fördern den Ausbau der Solarenergie durch Investitionsanreize, Steuererleichterungen und Subventionen. Diese staatlichen Anreize haben dazu beigetragen, sowohl die Nachfrage nach Solarinstallationen zu erhöhen als auch private Investitionen in die Entwicklung neuer Solartechnologien zu stimulieren. Hinzukommt, dass das Bewusstsein der Bevölkerung für Nachhaltigkeit und damit einhergehend eine saubere Energieerzeugung zunehmend größer wird. Das dürfte sich sowohl im Konsumverhalten als auch im politischen Diskurs in den kommenden Jahrzehnten immer stärker widerspiegeln.

Erhöhte Kapazitäten zur Energieerzeugung: Die globale installierte Kapazität von Solarstrom hat sich rasant erhöht, was darauf hindeutet, dass immer mehr Energieunternehmen und Verbraucher Solarenergie in ihren Energiemix aufnehmen. Laut Daten von Solarwatt.de hatte die Photovoltaik im Jahr 2020 rund 13% des in Europa erzeugten Bruttostroms ausgemacht. Im Jahr 2021 ist der Zubau an PV-Anlagen in Europa um 34% gestiegen und hat sich im letzten Jahr um 47% erhöht.

Die Elektrifizierung des Verkehrssektors: Mit der zunehmenden Elektrifizierung des Verkehrssektors, insbesondere bei Elektroautos, steigt auch die Nachfrage nach grüner Energie, um die zusätzliche Last auf Stromnetze zu bewältigen. Solarenergie kann eine Schlüsselrolle bei der Deckung dieses neuen Energiebedarfs spielen.

Netzparität: Solarstrom erreicht in immer mehr Märkten die Netzparität, was bedeutet, dass die Kosten für Solarstrom mit denen von konventionell erzeugtem Strom aus fossilen Brennstoffen gleichziehen oder sogar darunter liegen. Dies macht die Solarenergie zunehmend wettbewerbsfähig ohne finanzielle Unterstützung.

Verbesserungen in der Infrastruktur: Investitionen in die Stromnetzinfrastruktur, wie Smart Grids (Intelligente Stromnetze), die eine bessere Integration verteilter Energiequellen wie Solarpanels ermöglichen, unterstützen das Wachstum der Solarenergie.

Warum könnte ein Investment in den Solarenergie-Sektor gerade jetzt sinnvoll sein?

Nachdem der Sektor im Einklang mit den Gesamtmärkten den extremen Schwung der expansiven Geldpolitik im Zuge der Pandemie im Jahr 2020 mitgenommen hat, sind die Bewertungen von Solarenergie-Werten wieder deutlich zurückgekommen. Eine wachsende geopolitische Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine, den Handelsstreit zwischen China und den USA, dem wieder entflammten Konflikt im Nahen Osten und einem wachsenden politischen Auseinanderdriften verschiedener Öl-produzierender Staaten haben ein schwieriges Umfeld für den Sektor der erneuerbaren Energien geschaffen. Die derzeitige Tendenz zur Deglobalisierung und Ressourcensicherung lässt den Sektor in den Augen vieler Marktteilnehmer wenig attraktiv erscheinen.

Wir glauben, genau das könnte potenziell eine Chance für ein antizyklisches Investment (Anlage) in den Sektor bieten. Trotz der derzeitigen Unsicherheit bleibt der Klimawandel eine der größten Aufgaben unserer Zeit und die Umstrukturierung der Wirtschaft ein notwendiger Schritt. Die dafür relevanten Sektoren blicken daher perspektivisch auf eine potenziell immer größere wirtschaftliche Nachfrage. Eine Anlagein den Sektor ist daher eine langfristige Positionierung für genau diese These.

Sinnvoll in den Sektor investieren mit dem richtigen ETF

Als börsengehandelte Fondsbieten ETFs Anlegern eine kostengünstige und praktische Möglichkeit, in ein breites Spektrum von Unternehmen zu investieren, ohne die Notwendigkeit, jedes Unternehmen einzeln zu bewerten. Insbesondere für den volatilen Sektor der Solarenergie ermöglicht ein ETF den Anlegern, das Risiko zu streuen und von der Entwicklung verschiedener Unternehmen zu profitieren, von Herstellern von Solarpanelen bis hin zu Energieversorgern.

Besonders gut für diese Aufgabe geeignet ist unserer Ansicht nach der „Invesco Solar Energy UCITS ETF“, der darauf abzielt, den MAC Global Solar Energy Index abzubilden. Der Referenzindex ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von Unternehmen weltweit innerhalb der Solarenergiebranche abbildet, mit einem diversifizierten, also breit gestreuten Engagement in allen Solartechnologien, der gesamten Wertschöpfungskette und damit verbundenen Solaranlagen. Unternehmen, die weniger als ein Drittel ihres Umsatzes mit solarbezogenen Aktivitäten erzielen, werden ausgeschlossen. Unternehmen, die Einnahmen aus fossilen Brennstoffen erzielen, sind ebenfalls ausgeschlossen.

Der „Invesco Solar Energy UCITS ETF“ enthält einige der führenden Unternehmen im Sektor, darunter First Solar als größte Position, das sich auf die Herstellung von fortschrittlichen Photovoltaik-Solarpanels und die Bereitstellung umfassender Photovoltaik-Solarlösungen spezialisiert hat. Eine weitere Position ist Emphase Energy, ein Anbieter von Energiemanagement-Lösungen, der sich auf die Herstellung und das Design von Software-gesteuerten Mikro-Wechselrichtern spezialisiert hat, welche in Solarphotovoltaikanlagen eingesetzt werden.

Neben einigen starken Positionen im US-Sektor zeichnet sich der ETF unserer Meinung nach zusätzlich durch eine gute länderspezifische Diversifizierung aus, darunter mit Werten wie dem chinesischen Unternehmen GCL Technology Holdings, das vorrangig in der Herstellung von Photovoltaik-Materialien und der Entwicklung von Solarenergieprojekten tätig ist. Es ist ein globaler Anbieter von Polysilizium und Wafern, die für die Herstellung von Solarzellen verwendet werden. Neben einer Aufstellung von etwa 50% im US-Sektor ist der „Invesco Solar Energy UCITS ETF“ ebenfalls mit gut 20% im chinesischen Solar-Sektor vertreten, sowie mit über 10% im europäischen Sektor, darunter mehr als 5% deutsche Unternehmen.

Invesco Solar Energy UCITS ETF

Vergleichsindex MAC Global Solar Energy Index WKN A2QQ9R ISIN IE00BM8QRZ79 Management Invesco Investment Management Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,69% p.a. Auflagedatum des ETF 02. August 2021 Ertragsverwendung Thesaurierend Replikationsmethode Physisch Basiswährung USD

Fazit aus der Investment-Perspektive

Die Investition in Solarenergie ist mehr als nur eine finanzielle Entscheidung – es kann einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit und zur Bekämpfung des Klimawandels darstellen. Der „Invesco Solar Energy UCITS ETF“ bietet eine bequeme und strategische Möglichkeit, in den unseres Erachtens vielversprechenden Solarsektor einzusteigen. Mit seinem diversifizierten Portfolio verschiedener Solarunternehmen partizipieren Anleger damit an der Energiewende und können gleichzeitig möglicherweise von der Potentialsteigerung durch technologische Fortschritte und politische Unterstützung erneuerbarer Energien profitieren.

Es ist wichtig zu erkennen, dass jede Investition mit Risiken verbunden ist, zum Beispel dem Kapitalverlustrisiko, dem Schwellenmarktrisiko, dem Sektorrisiko, dem Aktienrisiko, dem Risiko der Anlage in saubere Energien sowie dem Risiko des Engagements in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen. Der Solarenergiemarkt ist keine Ausnahme und kann auch von ökonomischen Schwankungen und politischen Entscheidungen beeinflusst werden. Aber für Investoren, die auf langfristiges Wachstum und positive globale Einflüsse setzen, bietet der „Invesco Solar Energy UCITS ETF“ eine für uns überzeugende Option. In einer Welt, die zunehmend den Wert nachhaltiger Energie schätzt, könnten Investitionen in saubere Energiequellen nicht nur umweltbewusst, sondern auch finanziell lohnend sein.

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden. Weitere Informationen zu den Fondsrisiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen und hier/ unten.

Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Da ein großer Anteil dieses Fonds in weniger stark entwickelten Ländern investiert ist, sollten Anleger darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen, als dies bei einem ETF der Fall ist, der nur in Industrieländern anlegt. Da dieser Fonds ein erhebliches Engagement in einem oder wenigen Sektoren hat, sollten Anleger darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen, als dies bei einem ETF mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist. Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen. Anlagen im Sektor der sauberen Energien sind in erheblichem Umfang von Investmenttrends abhängig, deren Fokus auf Umweltfaktoren liegt, und können empfindlich auf Behördenvorschriften im ESG-Bereich reagieren sowie steuerliche Auswirkungen nach sich ziehen. Der Fonds könnte in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Der Risikoindikator (SRI) des Fonds liegt bei 7von 7 (1 ist die niedrigste und 7 die höchste Risikoklasse).

Wichtige Informationen

