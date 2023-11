DAX: Ruhiger Wochenausklang

Die deutsche Wirtschaft hat auch im November konjunkturell nachgelassen, trotzdem konnte der Deutsche Aktienindex DAX am Donnerstag die Kursmarke von 16.000 Punkten einem temporären Test unterziehen. Trotz der fehlenden US-Börse waren Käufer weiter aktiv im Markt unterwegs.

Angesichts eines Brückentages in den USA sind auch für heute keine größeren Kursbewegungen auf dem Frankfurter Parkett zu erwarten, der Widerstandsbereich zwischen 15.909 und 16.060 Punkten zeigt sich bislang erstaunlich wirkungslos. Trotzdem sollten größere Abschläge nicht gänzlich ausgeblendet werden.

Diese könnten unterhalb eines Niveaus von nun 15.925 Punkten zunächst auf 15.854 Punkte abwärts reichen, darunter auf den EMA 50 verlaufend bei 15.783 Punkten.

Wochenschlusskurse oberhalb von 16.060 Punkten würden dagegen die Annahme weiterer Kursgewinne zunächst an die Anfang August gerissene Kurslücke bei 16.240 Punkten untermauern, darüber an die Hochs aus 2021 bei 16.290 Zählern.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zu Verbraucherpreisen (Kernrate) per Oktober und dem Einkaufsmanagerindex aus dem verarbeitenden Gewerbe per November (vorläufig) vorgelegt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex für November Deutschlands steht um 10:00 Uhr auf der Agenda, erst am späten Nachmittag stoßen die USA ebenfalls mit Einkaufsmanagerindizes dazu. Überdies wird der Black Friday als Konsumbarometer der US-Amerikaner stark im Fokus stehen, weshalb die Umsätze an diesem Tag besonders beachtet werden.