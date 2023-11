GNW-Adhoc: Companjon geht eine Zusammenarbeit mit dem führenden Finanzdienstleister Erste Bank Hungary ein und bietet seinen George-Kunden moderne Versicherungslösungen für den Lebensstil

^DUBLIN, Irland, Nov. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Companjon (http://www.companjon.com/), ein führendes B2B2C-Insurtech-Startup, das sich auf vollständig digitale, KI-gesteuerte eingebettete Versicherungen spezialisiert hat, hat eine Vereinbarung getroffen, seine innovativen Lifestyle-Lösungen ab Anfang 2024 den Kunden der Erste Bank Hungary anzubieten. Die Erste Bank Hungary ist Teil der Erste Group, einem der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Osteuropa, der 16 Millionen Kunden in sieben Ländern betreut. Die Zusammenarbeit zwischen Companjon und der Erste Bank Hungary begann Anfang des Jahres, als das Startup an dem bankeigenen Fintech-Scouting-Programm Bankspiration teilnahm, das darauf abzielt, Möglichkeiten zu finden, die die neuen digitalen Lösungen der Erste unterstützen. Die jetzt besiegelte Zusammenarbeit wird es Companjon ermöglichen, sein End-to- End-Insurtech in die George-App von Erste zu integrieren und Kontoinhabern die Möglichkeit zu bieten, sich gegen moderne Herausforderungen und Ereignisse, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, zu versichern. Diese Lösungen bieten nicht nur finanzielle Sicherheit - wie eine traditionelle Versicherung - sondern auch mehr Flexibilität und Komfort für die Kunden der Erste. László Bek-Balla, Leiter der Abteilung Digital and Contact Center der Ersten Bank Ungarn, dazu: ?Wir sind unglaublich optimistisch über unsere Zusammenarbeit mit Companjon, die es uns ermöglicht, unsere Kunden auf eine neue Art und Weise zu begeistern, die zu ihrem modernen Lebensstil passt und ihn schützt. Die digitale Strategie von Companjon passt gut zu unserer Vision, unseren Kunden einen ?Vorsprung" zu verschaffen, und die Berücksichtigung unserer einzigartigen Kundenbedürfnisse bei der Entwicklung dieser Versicherungslösungen ist beispielhaft. Wir freuen uns darauf, sie im nächsten Jahr in der George-App einzuführen." Matthias Naumann, CEO von Companjon, dazu: ?Wir freuen uns sehr, mit einer so renommierten und etablierten Marke wie der Erste Bank Hungary zusammenzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, sich im Fintech-Sektor durch innovative, eingebettete End-to-End-Versicherungslösungen hervorzuheben, die die Käufe ihrer Kunden verbessern und das digitale Ökosystem der Erste Bank vorantreiben. Unsere KI-gesteuerten Lösungen werden den Kunden der Erste reibungslose Versicherungserfahrungen bieten, die dazu beitragen, negative Erfahrungen in Echtzeit in positive umzuwandeln." Die modernen Versicherungslösungen von Companjon sind intelligent und nahtlos, mit automatischer Schadensbearbeitung und sofortiger Auszahlung direkt auf die Kundenkonten der Erste Bank Hungary. Es gibt kein menschliches Eingreifen bei der Genehmigung von Ansprüchen und keine Einschränkung, wie ein Erste-Kunde die Auszahlung nutzen kann. Companjon wurde 2020 gegründet und hat im Laufe der Jahre ein rasantes Wachstum erlebt und eine Vielzahl von modernen und traditionellen Versicherungslösungen mit weltweit anerkannten Marken in den Bereichen Events und Unterhaltung, Mobilität und Fintech auf den Markt gebracht. Das Unternehmen hat seit Jahresbeginn über 30 Millionen Transaktionen durch sein einzigartiges Lösungsdesign generiert, das die neuesten Technologien wie KI nutzt, um die Kunden seiner Geschäftspartner in über 31 Ländern in Europa und darüber hinaus zu begeistern. Über Companjon Companjon ist ein führendes B2B2C-Insurtech-Startup, das sich auf vollständig digitale, KI-gesteuerte eingebettete Versicherungen spezialisiert hat. Die modernen End-to-End-Versicherungslösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Kunden zu begeistern und durch eine stärkere Markentreue und neue zusätzliche Einnahmemöglichkeiten einen höheren Geschäftswert zu erzielen. Companjon entwirft, entwickelt und versichert seine Lösungen mit dynamischer Preisgestaltung auf einer 100%igen Cloud-basierten Plattform, die 32.000 Policen pro Sekunde ausstellen kann, API-Gateways problemlos integriert und die neueste fortschrittliche Technologie nutzt. Das Unternehmen wurde von FinTech Global über drei aufeinanderfolgende Jahre (2021-2023) als eines der innovativsten Insurtechs der Welt ausgezeichnet. Companjon möchte die Art und Weise ändern, wie Menschen über Versicherungen denken, indem es nahtlose und positive Erfahrungen schafft, wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant: Wir sind zur Stelle, wenn das ?Leben" passiert. Das Unternehmen ist in Irland registriert und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Medienkontakt: Kimberly Littlefield +353 (0)86 107 0416 press@companjon.com °