HONEYWELL – Nachzügler mit Rallychancen?

Honeywell International Inc. - WKN: 870153 - ISIN: US4385161066 - Kurs: 192,310 $ (Nasdaq)

Im Vergleich zu so manch anderer US-Aktie hinken die Anteilsscheine von Honeywell deutlich hinterher. Zwar konnte sich die Aktie in den vergangenen Wochen seit Ende Oktober ebenfalls stabilisieren, von ihrem Jahreshoch ist sie aber noch weit entfernt. Verantwortlich dafür ist der schon Ende 2022 eingeleitete Abwärtstrend, in dem die Kurse ausgehend von knapp 221 USD bis zum aktuellen Tief bei 174,88 USD fielen.

Inverse SKS-Formation sorgt für Hoffnung!

In diesem bärischen Umfeld schöpfen Trader wie Anleger jedoch zunehmend Hoffnung. Wie bereits geschrieben, konnte sich die Aktie zuletzt stabilisieren. Dabei lässt sich auch eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation erkennen. Diese wurde bereits vollendet und damit wurden Kursziele bei 200,34 USD und knapp 207 USD aktiviert.

Obwohl sich die Ausgangsbasis in der Aktie zuletzt verbessert hat, ein gewisses Restrisiko bleibt. Dieses würde mit einer Topbildung bzw. nachhaltigen Kursen unterhalb von 182,50 USD weiter zunehmen.

Fazit: Wer noch auf der Suche nach einem möglichen Kaufkandidaten auf mittelfristige Sicht ist, kann einen Blick auf die Honeywell-Aktie werfen. Die charttechnische Ausgangsbasis für weitere Gewinne jenseits von 200 USD ist vorhanden. Jetzt muss man nur die Daumen drücken, dass die Bullen diese Chance auch nutzen.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)