3 Aktien, die jetzt auf jede Watchlist gehören!

Aktien auf der Watchlist zu haben ist sinnvoll. Wenn wir gute Unternehmen zu vielleicht noch nicht attraktiven Preisen oder mit einem Aspekt, den wir beobachten möchten haben, ist eine solche genau das richtige Mittel.

Ich glaube, dass Coupang (WKN: A2QQZ2), W. P. Carey (WKN: A1J5SB) und Roku (WKN: A2DW4X) solche guten Unternehmen sind. Zumindest gehören sie auch auf deine Watchlist. Hier ist der erweiterte Kontext mit den Dingen, die du vielleicht erst beobachten möchtest.

Coupang: Eine Aktie für deine Watchlist

Vielleicht ist dir Coupang kein Name. Das mag sein: Die Zielgruppe sind zur Zeit nämlich primär Südkoreaner. Allerdings entwickelt sich der E-Commerce-Akteur mittlerweile zu so etwas wie das südkoreanische Amazon. Das könnte eine interessante Growth-Story für langfristig-orientierten Erfolg sein.

Coupang kann wesentliche Meilensteine vorweisen. Das Ökosystem umfasst mittlerweile 19,7 Mio. aktive Kunden, die wiederum 296 US-Dollar pro Quartal für Waren über Coupang ausgeben. Entscheidend: Die Logistik des Unternehmens ist so engmaschig, dass 70 % der Südkoreaner in einem Radius von lediglich 7 Kilometern rund um ein Logistikzentrum leben. Das bedeutet: Lieferungen können mittlerweile binnen weniger Stunden erfolgen. In der Regel erfolgt die Lieferung bis zum nächsten Morgen, sofern die Bestellung vor Mitternacht eingeht.

Durch diese Kundennähe wächst Coupang konsequent weiter. Im zweiten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 16 % und Erlösen in Höhe von 5,8 Mrd. US-Dollar. Mit einem Nettoergebnis von 145 Mio. US-Dollar und einem freien Cashflow von fast 450 Mio. US-Dollar skaliert das Unternehmen mittlerweile. Deshalb ist die Aktie auch mindestens eine für die Watchlist für mich. Nicht nur, dass die Marktkapitalisierung mit derzeit unter 30 Mrd. US-Dollar noch vergleichsweise klein ist. Coupang hat durch den klaren Kundenfokus und sehr eng beieinander liegende Lieferstopps das Rezept für das Skalieren gefunden. Möglicherweise möchte man als Investor noch beobachten, wie profitabel das Geschäft mit dem E-Commerce sein kann. Interessant ist der Name aber auch heute schon.

W. P. Carey: Was ist mit der Dividende?!

Die Aktie von W. P. Carey ist für mich ein zweiter Name, der auf die Watchlist gehört. Große Unsicherheit herrscht bezüglich der Dividende. Das Management des REITs verkündete im September, dass man einen baldigen Reset der Ausschüttungen anstrebe. Nach dem Verkauf und der Abspaltung des Office-Segments sollen lediglich 70 bis 75 % der Funds from Operations je Aktie als Dividende gezahlt werden. Aber was heißt das?

Mit Sicherheit können wir das natürlich nicht sagen. Wohl aber, dass W. P. Carey im dritten Quartal erneut Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,32 US-Dollar ausgewiesen hat, was durchaus stark ist. Das Management wagte sich außerdem bereits an eine Prognose für das Jahr 2024. Demnach sollen die Funds from Operations je Aktie bei 4,60 bis 4,80 US-Dollar liegen. Und das nach dem Verkauf der Office-Sparte.

Natürlich können wir als Investoren abwarten, was hieraus folgt. Rein rechnerisch dürfte die Mindest-Dividende ausgehend von 4,60 US-Dollar Funds from Operations und einer Ausschüttungsquote von 70 % bei 3,22 US-Dollar liegen. Hieße, dass wir heute trotzdem noch 5,8 % Dividendenrendite ausgehend von einem Aktienkurs von 55,07 US-Dollar bekämen. Auch das Kurs-FFO-Verhältnis läge demnach bei 12 im Worst-Case. Das wirkt vergleichsweise günstig. Wir dürfen außerdem nicht vergessen: Das Management von W. P. Carey trennt sich von den Office-Einheiten, um langfristig-orientiert das Portfolio bedeutend zu verbessern. Es zeigt sich hier ein unternehmensorientierter Gedanke. Das macht W. P. Carey für mich zu einer Aktie, die mindestens auf die Watchlist gehört. Zumindest, wenn man abwarten möchte, wie die Dividendenpläne genau aussehen werden.

Roku: Aktie mit Ökosystem für die Watchlist

Ich weiß nicht, ob du das weißt: Die Aktie von Roku hat alleine in den letzten fünf Handelstagen ein Kursplus von 49 % erzielt. Seit Jahresanfang haben sich die Anteilsscheine fast verdoppelt. Trotzdem: Mit Blick auf ihre Rekordhochs erhalten wir weiterhin einen Discount. Insofern ist auch Roku eine Aktie für mich, die auf die Watchlist gehört.

Insbesondere das Ökosystem von Roku ist weiterhin stark. Im dritten Quartal des Jahres 2023 konnte der Streaming-Konzern 75,8 Mio. aktive Accounts vorweisen. Mit denen wurden 26,7 Mrd. Stunden gestreamt. Das bedeutet, dass der Plattformbetreiber mittlerweile sehr vielen Streamern die Reise in die Welt des Fernseh-Streamings ermöglicht. Zwar ist der durchschnittliche Umsatz je Nutzer zuletzt rückläufig gewesen. Jedoch gibt es viele Möglichkeiten, um das Ökosystem zu monetarisieren, insbesondere im Hinblick der digitalen Werbung.

Roku besitzt im Streaming eine gigantische Wettbewerbsposition durch die 75,8 Mio. aktiven Nutzer. Wenn ich etwas beobachten wollte, dann lediglich, wie profitabel der Konzern werden kann. Das bleibt uns das Management weiterhin schuldig. Mit einer Marktkapitalisierung von 12 Mrd. US-Dollar ist die Börsenbewertung vergleichsweise klein, der Umsatz von Roku nähert sich auf Quartalsbasis der Milliarden-Marke (912 Mio. US-Dollar). Das zeigt: Die Größe ist vorhanden. Wenn jetzt profitables Wachstum kommt, könnte das eine großartige Chance sein. Jetzt ist daher ein guter Zeitpunkt, um die Aktie auf die Watchlist zu packen.

