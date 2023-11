ARM HOLDINGS - Kaufwelle läuft

Arm Holdings plc. - WKN: A3EUCD - ISIN: US0420682058 - Kurs: 63,880 $ (Nasdaq)

Arm Holdings ist eine Neuemission aus diesem Jahr. Das Börsendebüt erfolgte am 14. September. Nach einem kurzen Run auf das aktuelle Allzeithoch bei 69,00 USD geriet der Wert unter Druck und fiel auf ein Tief bei 46,50 USD.

Um dieses Tief herum bildete die Aktie eine inverse SKS aus. Am 20. November 2023 kam es zum Ausbruch über die Nackenlinie und damit zur Vollendung dieser Formation. Seitdem zieht der Wert dynamisch an. Am Mittwoch notierte die Aktie im Hoch bereits bei 64,29 USD. Dieses Niveau hielt er zunächst nicht, aber am Freitag näherte er sich mit einer weiteren langen weißen Kerze an.

Kaufwelle kann weitergehen

Die Aktie von Arm Holding hat gute Chancen, die Rally in Kürze fortzusetzen und in Richtung des Allzeithochs anzuziehen. Wie groß das Potenzial im Falle eines stabilen Ausbruchs auf ein neues Rekordhoch wäre, lässt sich aufgrund der kurzen Historie kaum sagen. Im ganz kurzfristigen Rahmen muss allerdings ein Rücksetzer gen ~60,50 USD einkalkuliert werden.

Im Falle eines Rückfalls unter 59,24 USD müsste mit einer größeren Konsolidierung in Richtung der Nackenlinie der inversen SKS bei aktuell 55,78 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie von Arm Holdings hat kurzfristig noch rund 8% Aufwärtspotenzial. Ein Rücksetzer gen 60,50 USD könnte noch einmal neue Chancen bieten.

