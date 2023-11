ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Woche beginnt mit Gewinnmitnahmen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen sind am Montag mit Kursabschlägen in die neue Woche gestartet. Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK konstatierte moderate Gewinnmitnahmen nach dem starken Lauf der vergangenen Wochen. Andere Marktteilnehmer verwiesen zudem auf negative Konjunkturdaten aus China und die dortigen Probleme des Immobiliensektors. Von den lethargischen US-Märkten kamen keine Impulse.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,40 Prozent tiefer bei 4354,41 Punkten. Für den französischen Cac 40 stand ein Minus von 0,37 Prozent auf 7265,49 Punkte zu Buche. Der britische FTSE 100 verlor 0,37 Prozent auf 7460,70 Punkte.

Aus Branchensicht waren Immobilientitel zu Wochenbeginn am meisten gefragt: Der Subindex gewann 1,2 Prozent. Dagegen lag der Index der Reise- und Freizeitunternehmen mit minus 0,9 Prozent am Ende des marktbreiten Stoxx Europe 600 .

Unternehmensseitig war die Nachrichtenlage übersichtlich. Sanofi profitierte etwas von positiven Studiendaten zum Asthma-Medikament Dupixent: Die Aktien gehörten mit einem Plus von 0,3 Prozent gegen den Branchentrend zu den Top-Werten im EuroStoxx 50. Die Franzosen veröffentlichten Resultate einer zweiten Phase-III-Studie mit Dupixent gegen die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), die von Analysten unisono gelobt wurden. Jefferies-Experte Peter Welford erwartet nun eine beschleunigte Einreichung zur Zulassung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA bis Jahresende.

Dagegen sanken die Papiere von Entain in London um 0,8 Prozent. Der Sportwettenanbieter erklärte sich bereit, 585 Millionen Pfund an die britische Finanzbehörde HMRC zu zahlen, um eine Untersuchung wegen Bestechung beizulegen. Das Unternehmen bietet über verschiedene Marken Sportwetten und Glücksspiele an, dazu gehören Ladbrokes, Corel und bwin. Die US-Investmentbank Goldman Sachs stufte die Aktie gleich doppelt ab und rät nun zum Verkauf./gl/he