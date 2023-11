MERCADOLIBRE - Aktienkurs legt deutlich zu

Mercadolibre Inc. - WKN: A0MYNP - ISIN: US58733R1023 - Kurs: 1.599,210 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Mercadolibre bildete nach dem Allzeithoch bei 2.020,00 USD vom Januar 2021 ein Doppeltop aus. Danach kam es zu einem Abverkauf auf 600,68 USD.

Seit diesem Tief aus dem Juni 2022 zieht die Aktie in mehreren Kaufwellen wieder an. Ein erstes Zwischenhoch bildete sie bei 1.095,34 USD. Anfang September 2023 scheiterte sie am Widerstand bei 1.452,39 USD. Diesen Widerstand durchbrach der Aktienkurs aber in der letzten Woche. Gestern kam es zu weiteren Gewinnen. Die Aktie setzt sich also von der Marke bei 1.452,39 USD nach oben ab.

Kaufwelle kann weitergehen

Die Mercadolibre-Aktie hat gute Chancen auf eine weitere Rally. Die nächste große Hürde ist der Widerstandsbereich zwischen 1.970,13 und 2.202,00 USD. Eine kleinere Hürde liegt bei 1.711,20 USD. An dieser kann es zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen kommen. Aber mittelfristig könnte der Wert in Richtung Allzeithoch klettern.

Sollte die Aktie allerdings unter 1.452,39 per Wochenschlusskurs abfallen, könnten die Bullen unter Druck geraten. In diesem Fall müsste mit einem erneuten Test des Unterstützungsbereichs um 1.095,34 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie hat noch weiteres Aufwärtspotenzial. Kurzfristige Rücksetzer könnten neue Chancen mit sich bringen, sofern es dabei zu keinem Rückfall unter 1.452 USD kommt.

Mercadolibre - Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)