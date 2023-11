Roku Inc. – Trendbruch und 200-Tage-Kaufsignal zeigen weiter aufwärts

Seit ihrem Hoch im zweiten Quartal 2021 hat die Roku-Aktie bis zu dem Tief Ende Dezember 2022 knapp 90 % verloren. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Bodenbildung, die aktuell in einen neuen Aufwärtstrend mündet. Vor zwei Wochen kam es zu mehreren charttechnischen Kaufsignalen.

Roku Inc. ist ein US-Unternehmen aus San Jose, Kalifornien, das als Anbieter von Multimedia-Clients zum Streamen von audiovisuellen Inhalten groß wurde. Mittlerweile betreibt das Unternehmen auch eine eigene Streaming-Plattform, in den USA führend anhand der gesehenen Stunden. So schauten Zuschauer 2022 über 87 Mrd. Stunden von Roku angebotene Inhalte.

Das namensgebende Betriebssystem des Unternehmens wird nicht nur in der eigenen Hardware von Roku verwendet, sondern auch in Fernsehern und Soundbars von Herstellern wie TCL, Onn und Hisense. Roku generiert Einnahmen aus Werbung, Vertriebsgebühren, Hardwareverkäufen, Betriebssystemlizenzen und Abonnementverkäufen.

Am 2. November meldete das Unternehmen die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2023, welches am 30. September endete. Der Umsatz legte um 19,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal auf 912 Mio. US-Dollar zu. Der Verlust dagegen stieg auf -330 Mio. US-Dollar.

Beflügelt wurde die Aktie dennoch, weil die Geschäftsleitung zuvor schon Maßnahmen zur Verringerung der operativen Kosten angekündigt hatte und diesen Ausblick bestätigte. Der Anstieg nach Veröffentlichung der Quartalszahlen führte dazu, dass die Aktie nicht nur über die 200-Tage-Linie stieg, sondern auch noch den seit zwei Jahren gültigen Abwärtstrend gebrochen hat. Zudem wurde das obere 30-%-Band rund um die 200-Tage-Linie überschritten. In der nachfolgenden Grafik sehen Sie diesen Zeitpunkt gelb markiert.

Das obere Band ist rot gepunktet, während die 200-Tage-Linie blau berechnet wird. Bisher kam es vermehrt zur Trendverstärkung, wenn die Roku-Aktie das obere Band von unten gekreuzt hat. Es könnte also für das Papier bullish werden.

Abbildung 1 – Roku Inc. im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.11.2018 bis 27.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Alles in allem spricht die Charttechnik eine bullische Sprache. Die Ausbruchsbewegung sollte die Aktie im Laufe der nächsten zwölf Monate mindestens bis in den hellroten Widerstandsbereich führen, der ab 163 US-Dollar beginnt.

Diese Richtung wird auch von vier Indikatoren unterstützt, die unter Charttechnikern sehr beliebt und in Abbildung 1 im Subchart zu sehen sind. Alle vier Indikatoren stehen zurzeit auf Kauf und verweisen nach oben – angezeigt durch die vier grünen Pfeile.

Bei den oberen beiden Indikatoren handelt sich zum einen um den Relative-Stärke-Index (RSI) nach Wilder und zum anderen um den Slow-Stochastic-Oszillator. Im unteren Bereich des Subcharts sehen Sie den MACD-Indikator berechnet, während der 20-Tage-Momentum-Indikator in der untersten Zeile angesiedelt ist.

Sämtliche dieser Indikatoren haben gemeinsam mit der Aufwärtsbewegung ebenfalls nach oben gedreht und auf Kauf geschaltet. Dennoch lassen sie aufgrund ihrer noch recht niedrigen Stände weiteres Aufwärtspotenzial zu.

Damit könnte sich eine Spekulation auf der Long-Seite lohnen. Die Position sollte so lange offenbleiben, wie sich die Aktie über der blauen 200-Tage-Linie aufhält.

Wer dagegen eine Short-Position in Betracht zieht, sollte diese erst eröffnen, wenn die Aktie bis Ende November den Rückwärtsgang auf unter 50,00 US-Dollar eingelegt hat. Das wäre allerdings eine Position entgegen dem neuen, frisch gestarteten Aufwärtstrend.

Call-Optionsschein auf die Roku Inc. für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis imp. Vola. Hebel Roku Inc. HC4H0Q 2,97 80,00 SD 70,59 3,19 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.11.2023; 14:00 Uhr Put-Optionsschein auf die Roku Inc. für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis imp. Vola. Hebel Roku Inc. HD0U1X 1,69 100,00 USD

56,76 5,66 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.11.2023; 14:00 Uhr Weitere Produkte auf Roku Inc. finden Sie unter: www.onemarkets.de