Trading-Chance 3M: Die Bären könnten bereits in den Startlöchern stehen

Werbung

Wir hatten an dieser Stelle unmittelbar nach der Vorlage solider Quartalsergebnisse des US-Konzerns 3M am 24. Oktober einen Wechsel aus einem bestehenden Short- in einen Long-Trade vorgestellt. Der hat sich zwar gut entwickelt. Aber die Aufwärtsdynamik der Aktie ist auffällig schwach … und der Kurs nähert sich einem markanten Widerstandsbereich. Da ist zu überlegen, den Long-Gewinn mitzunehmen und erneut auf die Short-Seite zu setzen.

Der US-Mischkonzern 3M, der früher Minnesota Mining & Manufacturing hieß, konnte in allen drei bislang gemeldeten Quartalen die Gewinnprognosen der Analysten überbieten. Zwar lag der Umsatz deutlich unter dem der Vorjahresquartale, aber immerhin erwartet man seitens der Experten, dass 3M die Gewinnmarge zum Vorjahr in etwa halten kann und das Unternehmen 2024 zumindest wieder etwas mehr verdienen wird. Doch allzu groß war der Widerhall seitens der Trader nicht.

Die Skepsis bleibt, auch bei den Analysten

Dass man angesichts des bereits immensen Abstiegs der Aktie und einer bei schwächeren Umsätzen relativ stabilen Gewinnmarge grundsätzlich optimistisch sein könnte, ist eine Sache. Aber wenn die Aktie als Reaktion auf die an sich ja erfreulich über den pessimistischen Prognosen liegenden Quartalszahlen nur leicht und ohne Dynamik anzieht, ist da ein Warnsignal. Denn wenn diese Ergebnisse die Aktie nicht ziehen … was dann? Und diese Frage dürften sich auf die Short-Seller, die Bären, stellen, die mit Blick auf die nahende, markante Widerstandszone vermutlich bereits in den Startlöchern stehen.

Nicht hilfreich aus der Perspektive des bullischen Lagers ist auch die Sicht der Analysten auf das Kurspotenzial der Aktie. Denn auch, wenn derzeit keine aktuellen „Verkaufen“-Empfehlungen für 3M vorliegen, so stellt sich das Gesamtbild der Einstufungen mit einem Verhältnis 2:1 „Halten“ zu „Kaufen“ ungewöhnlich mager dar.

Massiver Doppel-Widerstand voraus

Wir sehen im Chart, dass sich die 3M-Aktie zwar nach oben orientiert hat, dabei aber wenig Schwung entwickelt. Es ist gelungen, sich durch einige leichtere Widerstandslinien hindurch zu bewegen. Aber die mittelfristig entscheidende Zone steht erst jetzt an. Und angesichts des Umstands, dass der Ende Oktober noch überverkaufte Zustand der Markttechnik abgebaut ist, wäre die Chance, dass der Kurs an dieser Zone erneut nach unten dreht, gut.

Quelle: marketmaker pp4

Es geht um den Doppel-Widerstand aus der mittelfristigen, im September bestätigten Abwärtstrendlinie bei aktuell 102,50 US-Dollar und der ihr vorgelagerten 200-Tage-Linie bei momentan 100,79 US-Dollar. Hier ließe sich damit ein recht enger Stop Loss ansetzen, so dass spekulative Trader jetzt eine interessante Konstellation vorfinden würden, die aktuell erreichten gut 30 Prozent Gewinn im am 24.10. vorgestellten Long-Trade mitzunehmen und auf die Short-Seite zu wechseln.

Long Kasse machen und spekulativ auf Short drehen - eine trendkonforme Maßnahme

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 121,449 US-Dollar, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 3,85. Den Stop Loss würden wir bei 103,80 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht bei dem aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0950 im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,15 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf 3M lautet HS3G7W.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 97,70 US-Dollar, 100,79 US-Dollar, 102,50 US-Dollar

Unterstützungen: 92,38 US-Dollar, 86,33 US-Dollar, 85,34 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf 3M

Basiswert 3M WKN HS3G7W ISIN DE000HS3G7W1 Basispreis 121,449 US-Dollar K.O.-Schwelle 121,449 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 3,85 Stop Loss Zertifikat 0,15 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.