ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Siltronic auf 'Buy' - Ziel hoch auf 107 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Siltronic von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 107 Euro angehoben. Nach sechs aufeinanderfolgenden Quartalen mit verlangsamtem Wachstum und einem von geringerer Profitabilität geprägten Jahr 2023 dürfte sich das Blatt für den Wafer-Hersteller wenden, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik sollte einen Tiefpunkt erreicht haben, während der Abbau von Lagerbeständen in der gesamten Wertschöpfungskette in vollem Gange zu sein scheine. Er geht davon aus, dass die erwartete Zunahme der Dynamik im operativen Geschäft zu einer höheren Bewertung der Aktien führen wird./edh/ajx

