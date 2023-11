EQS-News: Novem Group S.A.: Halbjahreszahlen 2023/24 zeigen solide Marge unter anspruchsvollen Bedingungen

EQS-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis

Novem Group S.A.: Halbjahreszahlen 2023/24 zeigen solide Marge unter anspruchsvollen Bedingungen HJ 2023/24 Umsatz in Höhe von €347,1 Millionen, -3,4% unter HJ 2022/23

Adj. EBIT 1 in Höhe von €38,0 Millionen, -8,4% unter Vorjahr

in Höhe von €38,0 Millionen, -8,4% unter Vorjahr Free Cash Flow1 von €33,5 Millionen deutlich über Vorjahr (€+13,1 Millionen) Luxemburg, 29. November 2023 – Die Novem Group S.A. hat heute ihre Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2023/24 veröffentlicht. In einem anspruchsvollen Marktumfeld erwirtschaftete Novem einen Gesamtumsatz von €347,1 Millionen und verzeichnete damit einen leichten Rückgang von -3,4% gegenüber dem Vorjahr. Unterschiedliche Entwicklung der Regionen Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 lag der Serienumsatz mit €149,6 Millionen um -4,4% unter dem Vorjahreswert, primär bedingt durch schwache Kundenabrufe sowie Modellwechsel in Europa und Asien. Der Umsatz aus dem Vorseriengeschäft (Tooling) mit €22,3 Millionen hingegen stieg um €1,4 Millionen bzw. 6,7% gegenüber dem Vorjahr. Bei konstanten Wechselkursen läge der Umsatz in Q2 2023/24 um €6,5 Millionen bzw. 3,8% höher. Aus geografischer Perspektive verringerte sich der Umsatz sowohl in Europa als auch in Asien, während sich in Americas die positive Entwicklung fortsetzte. Der Umsatzrückgang in Europa (€-2,2 Millionen gegenüber VJ) ist vor allem auf das verhaltene Marktumfeld zurückzuführen. Trotz negativer Wechselkurseffekte übertraf Americas aufgrund der starken Nachfrage nach SUVs das Vorjahr um €1,1 Millionen. Der geringere Umsatz in Asien (€-4,4 Millionen gegenüber VJ) ist hauptsächlich bedingt durch Währungseffekte und Modellwechsel. In Q2 2023/24 belief sich das Adj. EBIT auf €18,0 Millionen (€-2,1 Millionen gegenüber VJ), was sich in einer soliden Marge von 10,4% widerspiegelt. Das operative Ergebnis wurde vorwiegend durch den schwachen Umsatz in Europa und Asien beeinträchtigt. Darüber hinaus war Novem von einer geringen Auslastung einiger europäischer Werke betroffen. Als Gegenmaßnahme wurden verschiedene Schritte eingeleitet, wie die Schließung des Werks in Bergamo (Italien) zur Optimierung des Produktionsnetzes und der Kostenstruktur. Umgekehrt wurde das Ergebnis durch anhaltend geringere Input- und Frachtkosten sowie durch Kompensationszahlungen von Kunden gestützt. Starker Free Cash Flow und erhöhte Investitionsausgaben Mit €22,3 Millionen lag der Free Cash Flow in Q2 2023/24 auf Vorjahresniveau (€22,8 Millionen). Im ersten Halbjahr 2023/24 erwirtschaftete Novem einen Free Cash Flow von €33,5 Millionen und konnte damit einen deutlichen Anstieg von 64,5% gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Die Investitionen1 in Höhe von €4,6 Millionen zum 30. September 2023 übertrafen den Vorjahreszeitraum um €0,7 Millionen, wodurch sich die zugrunde liegende Investitionsquote auf 2,7% (VJ: 2,2%) erhöhte. Geringeres Umlaufvermögen und robuster Verschuldungsgrad Das Gesamtumlaufvermögen1 in Höhe von €136,3 Millionen fiel zum 30. September 2023 deutlich unter den Vorjahreswert (-12,8%). Die positive Abweichung von €20,0 Millionen ist vor allem auf das verringerte Werkzeugvermögen (Tooling net), niedrigere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie geringere Vorräte zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Bruttofinanzverschuldung1 und liquiden Mittel in Q2 2023/24 an. Novem erreichte einen soliden Barmittelbestand von €136,6 Millionen trotz der Auszahlung einer Sonderdividende in Höhe von €49,5 Millionen im August 2023. Der Nettoverschuldungsgrad1 lag mit 1,4x leicht unter dem Vorjahresniveau (1,5x Adj. EBITDA1). Die Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 ist in englischer Sprache auf der Investor Relations Webseite unter Berichte & Präsentationen zu finden _______________________ 1 Für die Definition/Berechnung der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen verweist Novem auf das Glossar in der entsprechenden Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24, welche auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen zu finden ist. Über Novem Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras und Mexiko kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 5.500 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz von rund €700 Millionen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com. Kontakt Investor Relations Pressekontakt Mareike Völker Isabel Henninger Head of Investor Relations Telefon: +49 69 506 037 583 Telefon: +49 9205 18 1399 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com

