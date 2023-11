EQS-News: Verkauf von Beteiligung an Borusan Mannesmann abgeschlossen

EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Verkauf

Verkauf von Beteiligung an Borusan Mannesmann abgeschlossen



29.11.2023 / 12:00 CET/CEST

Aktives Portfoliomanagement wird vorangetrieben

Weitere Umsetzung der Konzernstrategie „Salzgitter AG 2030“

Generierung von Cash durch erfolgreiche Übertragung der Beteiligung Salzgitter. Der Salzgitter-Konzern hat jetzt seine 23%ige Beteiligung an der Borusan Mannesmann Boru Yatirim Holding A.S., Türkei, an den Mitbesitzer Borusan erfolgreich final übertragen. Der Käufer Borusan gehört zu den führenden internationalen Stahlrohrherstellern. Das Unternehmen verfügt über Standorte in der Türkei, Italien, Rumänien sowie den USA. Burkhard Becker, Finanzvorstand der Salzgitter AG: „Mit diesem erfolgreichen Abschluss unterstreichen wir unser aktives Portfoliomanagement, welches wir im Rahmen unserer Konzernstrategie „Salzgitter AG 2030“ mit großen Schritten verfolgen. Der Verkauf ermöglicht Borusan und seinen Mitarbeitenden unserer Ansicht nach die besten Entwicklungsmöglichkeiten in einem bedeutenden Marktumfeld.“ Bereits im April 2023 hatte Borusan das Unternehmen Berg Pipe (USA) von der EUROPIPE GmbH erworben, deren Gesellschafter zu je 50 % die Salzgitter Mannesmann GmbH und die AG der Dillinger Hüttenwerke sind. Die Salzgitter AG ist einer der führenden deutschen Stahl- und Technologiekonzerne. Als Vorreiter in der Circular Economy fokussieren wir uns auf die nachhaltige Innovation und Transformation unserer Produkte und Prozesse in den Geschäftsbereichen Stahlerzeugung, Stahlverarbeitung, Handel und Technologie. Mit unserer Strategie „Salzgitter AG 2030“ und dem Grundsatz „Pioneering for Circular Solutions“ setzen wir neue Maßstäbe in der Industrie. Unsere Ansprüche werden durch starke Initiativen und Programme wie SALCOS® - Salzgitter Low CO 2 Steelmaking verwirklicht. Mit Partnerschaften und in Netzwerken treiben wir die Weiterentwicklung hin zu einer Circular Economy aktiv voran. Mit rund 25.000 Mitarbeitern weltweit in 150 nationalen und internationalen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften werden wir unserem globalen Anspruch an Wachstum, Profitabilität und unserer Vorreiterposition gerecht. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschafteten wir bei einer Rohstahlkapazität von 7 Mio. t rund 12 Mrd. € Außenumsatz. Kontakt:

EMail: ir@salzgitter-ag.de Kontakt:Markus HeidlerLeiter Investor RelationsSalzgitter AGEisenhüttenstraße 9938239 SalzgitterTelefon +49 5341 21-6105Telefax +49 5341 21-2570EMail: ir@salzgitter-ag.de

