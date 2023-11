Gold/Silber Ratio - Silber unterbewertet?

Nach diesen saisonalen Überlegungen wollen wir nun eine relative anstellen: Der Ratio-Chart zwischen dem Gold- und dem Silberpreis notiert mit einem Wert von 81 im historischen Kontext auf einem hohen Niveau. Es sind also 81 Unzen Silber nötig, um eine Unze Gold zu erwerben. Gemessen an der Kurshistorie der letzten 35 Jahre scheint das „Gold des kleinen Mannes“ derzeit entsprechend günstig bewertet zu sein. Charttechnisch bewegte sich das Verhältnis das gesamte Jahr in einem engen Kursband knapp oberhalb der 80er-Marke. Hier bilden der Aufwärtstrend seit Februar 2021 sowie die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei 81/80 eine wichtige Kreuzunterstützung (siehe Chart). Ein Bruch dieser Bastion ist die notwendige Vorbedingung für einen Trendwechsel und würde somit den Grundstein für eine relative Silber-Outperformance legen. Ganz allgemein gesprochen fällt letzteres dem Silberpreis in einer generellen Edelmetallhausse tendenziell leichter. Die Chancen dazu bestehen 2024! Das gerade diskutierte Gold/Silber-Ratio ist die perfekte Überleitung zur Analyse des „Gold des kleinen Mannes“. Auch hier starten wir – fast schon traditionell – mit dem Jahreschart.

Gold/Silber Ratio (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

