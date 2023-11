Dax Tagesrückblick

Die November-Rally am deutschen Aktienmarkt ist am Mittwoch weiter gegangen. Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen trieben den Dax auf den höchsten Stand seit Anfang August. Der Leitindex passierte erstmals seit fast vier Monaten die Marke von 16.200 Punkten. Über die Ziellinie ging er zum Handelsschluss auf Xetra 1,1 Prozent höher bei 16.166 Zählern. Für den MDax ging es um 1,2 Prozent auf 26.314 Punkte nach oben.

Die Annahme, dass die Zinsen bald wieder sinken, verfestigt sich auf beiden Seiten des Atlantiks. Zuerst war dies gestützt auf Aussagen von Christopher Waller, einem Direktoriumsmitglied der US-Notenbank Fed, der die Möglichkeit von Zinssenkungen in den kommenden Monaten ins Spiel brachte. In Europa hatte dies dann damit zu tun, dass sich die Inflation in Deutschland im November viel deutlicher als gedacht abschwächte. Laut den Experten der ING Bank kommt das Ziel der Europäischen Zentralbank einer zweiprozentigen Inflation in Sichtweite.

Näher rückt auch das bisherige Rekordhoch des Dax. Dieses hatte das deutsche Börsenbarometer Ende Juli bei knapp 16.529 Punkten erreicht. Seine Kursgewinne seit dem Tief im Oktober hat er nun schon auf fast elf Prozent gesteigert.

USA: Unternehmenszahlen geben Auftrieb

Am US-Markt wurde Mittwoch eine Flut von Unternehmensnachrichten überwiegend positiv aufgenommen.Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte schon im frühen Handel den höchsten Stand seit Anfang 2022. Zuletzt behauptete er aber nur einen kleinen Gewinn. Für den S&P 500 stand noch ein Plus von 0,2 Prozent auf 4.562 Punkte zu Buche, nachdem er zuvor den höchsten Stand seit Ende Juli erreicht hatte. Der Leitindex Dow Jones Industrial hinkte etwas hinterher. Die gleiche Reihenfolge - Nasdaq eins, S&P 500 zwei und Dow Jones drei - zeigen die bisherigen Jahresbilanzen der drei Börsenbarometer.

Erfreuliche Unternehmensnachrichten kamen am Mittwoch vor allem aus der Technologiebranche. Workday und Crowdstrike belegten mit Kursgewinnen um die zehn Prozent die vorderen Plätze im Nasdaq 100. Sowohl das Unternehmen für Anwendungssoftware Workday als auch der Spezialist für Informationssicherheit und Cybersicherheitstechnologie Crowdstrike überzeugten mit unerwartet guten Quartalszahlen und angehobenen Jahreszielen. Außerhalb des Index sprangen die Anteilscheine von Netapp und Gamestop sogar noch etwas stärker nach oben.

Beim schon am Dienstag sehr gefragten Computerspiele-Einzelhändler Gamestop waren offenbar wieder einmal Zocker aktiv, nachdem sich die Aktien zuvor auf dem niedrigsten Kursniveau seit Februar 2021 eingependelt hatten (siehe Chart unten).

Auch Bonds steigen weiter: Zinswende erwartet

Nicht nur US-Aktien, auch US-Staatsanleihen haben Mittwoch an die Gewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte mit Handelsbeginn um 0,2 Prozent auf 110 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug bis auf 4,25 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit September. Am Markt hat sich die Spekulation auf sinkende Leitzinsen in kommenden Jahr verstärkt, was die Renditen der Anleihen belastete.

Etwas entgegen wirken konnte dem Effekt eine neue Schätzung zum Wirtschaftswachstum in den USA. Im dritten Quartal war die größte Volkswirtschaft der Welt etwas stärker gewachsen als bisher bekannt. In den Monaten Juli bis September stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 5,2 Prozent. Eine erste Schätzung wurde um 0,3 Prozentpunkte angehoben. Analysten hatten im Schnitt eine Wachstumsrate von 5,0 Prozent erwartet. Kräftiges Wirtschaftswachstum wiederum senkt den Druck auf die Notenbank, die Leitzinsen zu senken - wirkt also tendenziell eher renditeerhöhend. (mit Material von dpa-AFX)