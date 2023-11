Silber - 21 – 26 – 30 USD: Der bekannte Dreiklang!

Und das ist eines (siehe Analyse Silber: Alle wichtigen Leitplanken ), welches wir bereits im letztjährigen Jahresausblick thematisiert hatten. So bestätigt das aktuelle Jahreshoch (26,13 USD) die Bedeutung der Signalmarke von 26 USD erneut, denn oberhalb dieses Levels wäre der zuvor beschriebene Innenstab nach oben aufgelöst. Dieser Befreiungsschlag dient als Katalysator für einen Anlauf auf die Mehrjahreshochs bei rund 30 USD. Auf diesem Niveau hatte der Silberpreis in den Jahren 2020 und 2021 jeweils wichtige Hochs ausgeprägt. Unter dem Strich könnte sich der Dreiklang „21 – 26 – 30 USD“ im neuen Jahr zu einer echten Erfolgsformel herauskristallisieren. „Inside candle plus dojis – zum Zweiten“, so könnte man die Konstellation im Halbjahresbereich zusammenfassen. Der zusätzliche Innenstab unterstreicht erneut die herausragende Stellung der 26er-Marke! Aber auch die Bedeutung des Risikolevels wird durch die beiden 2023er-Kerzen nochmals bestätigt. Bei der Erstellung einer ganzheitlichen Analyse ziehen wir gerne verschiedene Chartarten heran. Gerade das Überwinden der o. g. Signalgeber bei 26 USD und 30 USD würden auch im Point & Figure-Chart für die entsprechenden Ausrufezeichen sorgen, womit im Erfolgsfall unterschiedliche Chartdarstellungsformen „Hand in Hand“ gingen.

Silber (Semi-annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

