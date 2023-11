EQS-News: USU von Analysten als Marktführer für IT Financial und Technology Business Management ausgezeichnet

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse

USU von Analysten als Marktführer für IT Financial und Technology Business Management ausgezeichnet



30.11.2023 / 15:00 CET/CEST

Höchstnoten bei Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsrate und Preis-Leistungsverhältnis Möglingen, 30. November 2023 Im Rahmen der aktuellen Research in Action (RIA) Studie „Vendor Selection Matrix™ IT Financial Management und Technology Business Management Lösungen“ haben die RIA-Analysten USU als Top-Anbieter identifiziert. Mit ihrer etablierten Lösung für IT Financial Management erzielte USU einen Gesamt-Score von 9,35 von 10 möglichen Punkten und damit eine Spitzenposition im Gesamtranking der besten 10 Software-Hersteller für Großunternehmen und dem gehobenen Mittelstand im DACH-Gebiet. Für die Marktstudie befragte RIA 700 IT- und Business-Führungskräfte mit Budgetverantwortung in Unternehmen des deutschen gehobenen Mittelstandes sowie in DACH-Großunternehmen nach ihren Strategien, Investitionen und aktuellen Herausforderungen. Die Hersteller-Rangliste stellt die Top-10-Anbieter vor und wird im Wesentlichen durch die Einschätzung der Kunden bestimmt. Die Anbieter werden aufgrund ihrer Produkt-, Unternehmens- und Servicequalität anhand spezifischer Kriterien in den Bereichen „Strategie“ und „Umsetzung“ bewertet. Die Marktstudie unterstützt Unternehmen bei der Identifikation und Auswahl von Anbietern, informiert über Markttrends, die Priorisierung wichtiger IT-Investitionsvorhaben und mehr. Sie steht auf der USU-Website kostenlos zum Download zur Verfügung. Ihre Bewertung für USU fassen die Analysten u.a. folgendermaßen zusammen: „Die Strategie von USU besteht darin, die Kritikalität eines Services über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg hervorzuheben, von Design, Visualisierung, Service Level Agreements, Serviceplanung, Kalkulation, Kostenzuordnung und Chargeback mit einer eingehenden Analyse über alle Phasen hinweg. Der Ansatz zur Integration der verschiedenen Prozesse über das Serviceportfolio, das Service-Level-, Kosten- und Chargeback-Management hinweg ermöglicht einen End-to-End-Service und eine Kostenkontrolle sowohl für das Management als auch für die Servicekunden. Das Kundenfeedback ist ausgezeichnet, USU hat die höchste Punktzahl in unserem Weiterempfehlungs-Index erreicht… USU ist seit vielen Jahren Marktführer in der Vendor Selection Matrix™ für IT und Enterprise Service Management. Wir erwarten, dass USU sich bei ITFM und TBM ebenfalls langfristig als Marktführer behaupten wird.“ Die Bedeutung der Disziplinen Technology Business Management (TBM) und IT Financial Management (ITFM) wächst ständig, so das Fazit der Analysten. Als wichtigste IT-Investitionstrends für diese Märkte nennt der RIA-Report einerseits KI, Datenanalyse und Automatisierung, außerdem Cloud Cost Management (FinOps) sowie die Hybrid Cloud Strategie. „In einer Zeit, in der digitale Transformation und agile Prozesse im Mittelpunkt stehen, sind ITFM und TBM unverzichtbare Werkzeuge, um die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft von Unternehmen zu stärken. Mit unseren Innovationen, z.B. für Cloud Cost Management, schaffen wir Transparenz und Orientierung, so dass CIOs und FinOps-Teams ihre IT-Welten strategisch bzw. operativ besser und kostenoptimiert steuern können. Daher freuen wir uns über die sehr gute Bewertung durch die Analysten und unsere Kunden“, so Peter Stanjeck, Senior Vice President von USU. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. Über USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc. USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



