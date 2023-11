Silber: starke Kursentwicklung

Die Kursentwicklung seit den jüngsten Verlaufstiefs aus September letzten Jahres und einem Niveau von 17,56 US-Dollar hat eine beachtliche Performance auf 26,12 US-Dollar hervorgebracht, an der oberen Trendkanalbegrenzung ist das Edelmetall abgeprallt und vollzog eine nicht unerwartete Konsolidierung. Zeitweise drohte auch der untergeordnete Aufwärtstrend gebrochen zu werden, in letzter Sekunde konnten Bullen aber eine Trendwende etablieren und dadurch den jüngsten Anstieg an die Hürde um 25,40 US-Dollar und der Abwärtstrendbegrenzung ermöglichen. An dieser Stelle werden nun die Weichen für die zukünftige Entwicklung der nächsten Monate gestellt.

Dynamische Kursgewinne

Sollte es demnach zu einem Kurssprung über die Barriere zwischen 25,40 und 26,12 US-Dollar kommen, würde die Wahrscheinlichkeit auf eine positive Auflösung des Abwärtstrends deutlich ansteigen, in der Folge würden Kursgewinne an 28,74 und 30,09 US-Dollar beim Silber-Future ermöglicht werden. Ausgehend von den Verlaufstiefs aus März 2020 könnten mittel- bis langfristig Niveaus um 35,57 US-Dollar als weitere Ziele ausgerufen werden. Der Bereich bis 23,65 US-Dollar bleibt dagegen als neutral zu bewerten. Vorsicht sollten Investoren allerdings unter einem Niveau von 21,90 US-Dollar walten lassen, dies könnte nämlich rasche Abschläge auf das Oktobertief bei 20,69 US-Dollar hervorrufen.