WORKDAY - Kurssprung nach Zahlen

Workday Inc. - WKN: A1J39P - ISIN: US98138H1014 - Kurs: 263,490 $ (Nasdaq)

Die aktuellen Zahlen von Workday wurden gestern sehr erfreut aufgenommen. Die Aktie schoss um 11,02% nach oben und war damit größter Gewinner im Nasdaq 100. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Quartal 1,53 USD je Aktie verdient und einen Umsatz in Höhe von 1,87 Mrd. USD erzielt. Analysten hatten im Vorfeld mit 1,41 USD bzw. 1,85 Mrd. USD gerechnet.

Die Workday-Aktie fiel nach ihrem Allzeithoch bei 307,81 USD aus dem November 2021 auf ein Tief bei 128,72 USD im November 2022. Seitdem befeindet sich der Wert wieder in einer Rally. Dabei kletterte er zunächst auf 252,72 USD und konsolidierte danach bis knapp an das log. 38,2%-Retracement.

In den letzten Wochen legte der Aktienkurs bereits wieder deutlich zu. Gestern kam es zu einem Ausbruch auf ein neues Jahreshoch. Ein solcher Ausbruch bestätigt in den allermeisten Fällen die Rally und deutet eine Fortsetzung dieser an.

Potenzial nicht ausgeschöpft

Mit dem gestrigen Ausbruch wurde der Weg in Richtung Allzeithoch geebnet. Dieses Hoch kann die Aktie in den nächsten Wochen anstreben. Allerdings muss in der Nähe der oberen Begrenzung der Rally seit November 2022 bei aktuell 278,50 USD mit Gewinnmitnahmen und einem Rücksetzer gen 252,72 USD gerechnet werden.

Ein stabiler Rückfall unter 252,72 USD wäre unschön. Denn in diesem Fall müsste mit Abgaben gen 218,88 USD gerechnet werden. Damit wäre aber die Rally seit November 2022 immer noch intakt. Ein stabiler Rückfall unter 218,88 USD würde diese Rally aber beenden.

Fazit: Die Workday-Aktie hat weiteres Rallypotenzial. Ein kurzfristiger Einstieg erscheint aber wenig sinnvoll. Nach einem Rücksetzer unter 255 USD bieten sich bessere Chancen als heute.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)