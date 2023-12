10 Year Treasury Note Future - Mögliche Korrekturziele und ein weiteres Argument

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Danach definieren die Hochs vom 1. Halbjahr bei rund 4 % – zusätzlich verstärkt durch das 2013er-Hoch (4,00 %) – die nächste Unterstützung. Der Vollständigkeit halber möchten wir in diesem Zusammenhang die Kombination aus dem Jahrestief (3,49 %) und dem Hoch vom November 2011 (3,47 %) sowie dem ehemaligen Abwärtstrend seit dem Jahr 2000 (akt. bei 3,36 %) noch anführen. Zusätzliches Licht ins Dunkel bringt in diesem Kontext die Analyse des US-T-Note-Future. Zunächst steht dem Zinsbarometer bei rund 105 eine massive Unterstützungszone zur Verfügung. Seit Mitte der 1980er-Jahre wurden hier immer wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Zudem befindet sich in diesem Dunstkreis auch das 50 %-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit 1984 (105,62). Auf dieser Basis arbeitet der US-T-Note-Future an einem „bullish engulfing“, welches durch verschiedene Indikatoren unterstützt wird. So liefert der RSI nach der Ausbildung einer positiven Divergenz gerade ein neues Einstiegssignal, während der MACD auf historisch niedrigem Niveau an einer Stabilisierung arbeitet. Alle diese Faktoren deuten auf ein (temporäres) Ende der Abwärtsbewegung seit dem Jahr 2020 hin.

10 Year Treasury Note Future (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10 Year Treasury Note Future

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

