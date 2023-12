EQS-Adhoc: MBH Corporation Plc: MBH stellt Notierung am AQSE Growth Market ein, bleibt aber an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

EQS-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Sonstiges

MBH Corporation Plc: MBH stellt Notierung am AQSE Growth Market ein, bleibt aber an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



01.12.2023 / 09:34 GMT/BST

1. Dezember 2023 MBH Corporation Plc („MBH“ oder die „Gesellschaft“) MBH Corporation Plc (M8H0) (AQSE:M8H), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, gibt bekannt, dass sie die Notierung ihrer Stammaktien („Stammaktien“) vom AQUIS Stock Exchange Growth Market („AQSE“) einstellen wird. Gemäß dem AQSE Access Rulebook ist die Gesellschaft verpflichtet, ihre Absicht, sich vom Handel an der AQSE zurückzuziehen, mit einer Frist von 20 Geschäftstagen anzukündigen. Dementsprechend wird der Handel mit den Stammaktien am 3. Januar 2024 um 16:30 Uhr britischer Zeit eingestellt. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „M8H0“ gehandelt. Die Direktoren der Gesellschaft zeichnen für den Inhalt dieser Mitteilung verantwortlich.

Weitere Informationen erhalten Sie von: Paul Seabridge, CEO, MBH Corporation Paul.seabridge@mbhcorporation.com IR- und Presseanfragen: Janet Barnes Janet.barnes@mbhcorporation.com +44 (0) 770 396 3953 Unternehmensberater First Sentinel Corporate Finance Limited Brian Stockbridge brian@first-sentinel.com +44 (0) 7858 888 007 Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden von der Gesellschaft als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 betrachtet. Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung über einen amtlichen Informationsdienst gelten diese Insiderinformationen nun als öffentlich zugänglich.



