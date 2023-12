Swiss Prime Site erwirbt modernes Bürogebäude neben Prime Tower Areal

Akquisition von LEED Gold zertifiziertem Gebäude «Fifty-One» mit Swisscom als langjähriger Mieterin

Swiss Prime Site kauft eine top moderne Büroliegenschaft – auch bekannt als «Fifty-One» – in Zürich-West in unmittelbarer Nähe zum Zürcher Prime Tower und dem hauseigenen, laufenden Immobilienentwicklungsprojekt Maaglive. Das Gebäude wurde 2011 erstellt, erfüllt höchste Nachhaltigkeitsstandards und ist mit dem LEED Gold Label zertifiziert. Swiss Prime Site erwirbt das Gebäude von Union Investment mit einem langfristigen Mietvertrag mit Swisscom. Die vermietbare Fläche beträgt rund 21’000 m2, bietet Arbeitsraum für ca. 1'500 Mitarbeitende und generiert einen Mietzins von rund CHF 7 Mio. pro Jahr. Die Eigentumsübertragung erfolgt auf den 1. Dezember 2023. Auf Basis von in 2023 abgeschlossen Finanzierungen erhöht die Akquisition den jährlichen FFO pro Aktie um rund 3 Rappen.

Urs Baumann, Chief Investment Officer von Swiss Prime Site, kommentiert: «Das Fifty-One passt perfekt in unser Portfolio nahe dem Maagareal mit dem Prime Tower als Zürcher Wahrzeichen. Wir optimieren unser Portfolio damit in Bezug auf Lage und Gebäudestandard weiter und können nach den erfolgreichen Verkäufen in 2023 den Erwerb mit einer starken Eigenkapitalbasis vollziehen. Zusammen mit dem Entwicklungsprojekt Maaglive werden wir hier einen einzigartigen Campus mit einer Durchmischung von nachhaltigen Lebens- und Arbeitsräumen sowie attraktiven Grün- und Aufenthaltsflächen schaffen.»

Konsequentes Capital Recycling mit Verkäufen von CHF 280 Mio. in 2023

Im Zuge der weiteren Portfoliooptimierung hat Swiss Prime Site im Jahr 2023 16 Liegenschaften im Wert von total CHF 280 Mio. verkauft; dies mit einem Erlös von durchschnittlich 7% über dem letzten ermittelten Schätzwert. Die grössten Liegenschaften waren hierbei in Olten und Berlingen gelegene Objekte mit Tertianum als Mieter, welche beide an grosse institutionelle Investoren verkauft wurden. Daneben handelte es sich hauptsächlich um Detailhandelsliegenschaften sowie um kleinere Liegenschaften ausserhalb der wirtschaftlichen Grosszentren, also Liegenschaften an sogenannten B- und C-Lagen. Swiss Prime Site konsolidiert damit ihren Liegenschaftsbestand weiter und richtet das Portfolio noch mehr auf Bestlagen in den wichtigsten Geschäftszentren der Schweiz aus.

Swiss Prime Site allokiert das neuerworbene Gebäude in das «Green Building» Portfolio im Rahmen des Green Finance Framework für Nachhaltigkeit.