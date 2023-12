VARTA - Führt der Kursrutsch zurück in den Abwärtstrend?

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 20,340 € (XETRA)

Nach der Beendigung einer Korrekturphase, welche im September durch die Verteidigung des Supports bei 17,03 EUR gelungen war, sorgten der Bruch der mittelfristigen Abwärtstrendlinie und positive fundamentale Nachrichten für einen vorübergehenden dynamischen Anstieg, der die Varta-Aktie alleine in den ersten Novembertagen rund 30 % nach oben katapultierte. Dabei wurde sogar das bisherige Erholungshoch aus dem Juli bei 23,18 EUR kurz überwunden.

News und Kaufsignale können die Verkäufer nicht zähmen

Doch die Freude über den Ausbruch währte nicht lange: Seit einem Hoch bei 24,13 EUR fällt die Aktie von Varta wieder wie ein Stein und muss jetzt am Support bei 19,57 EUR drehen, um nicht direkt in Richtung 18,60 und an das zentrale kurzfristige Supportgebiet von 16,75 bis 17,03 EUR durchgereicht zu werden.

An dieser Stelle könnte der Wert allerdings eine erneute Aufwärtsbewegung starten. Abgaben unter diese Zone würden dagegen den langfristigen Abwärtstrend und somit Kursziele bei 15,89 und 13,94 EUR reaktivieren. Im bullischen Fall wäre an dieser Stelle mit einer Bodenbildung zu rechnen. Andernfalls dürfte die Aktien Richtung 11,50 EUR einbrechen.

Um dagegen wieder in die Erholungsphase zurückzufinden, müsste die Aktie jetzt bereits über die Hürden zwischen 22,00 und 22,31 EUR ausbrechen. Doch auch in diesem Fall könnte schon am Jahreshoch bei 24,13 EUR die nächste Abwärtsbewegung starten. Erst darüber könnte eine Aufwärtstrendphase in Richtung 27,30 EUR beginnen.

VARTA Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)