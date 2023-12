Gold: Glänzende Aussichten

Nachdem der Goldpreis im Herbst letzten Jahres sein vorläufig finales Verlaufstief bei 1.614 US-Dollar markiert hatte, wechselte der Trend wieder zur Oberseite, in der Folge konnten bis Mai dieses Jahres frische Rekordstände bei 2.081 US-Dollar markiert werden. Ein Durchbruch über die Vorgängerhochs von 2.070 US-Dollar gelang nicht in einem ersten Anlauf, erst musste eine weitere Konsolidierung abgespielt werden. Diese wurde schon wieder unlängst beendet und gab das erwartete Aufwärtspotenzial zurück an die Rekordstände erneut frei. Gelingt es nun dieses Widerstandsband der letzten Monate zu knacken, würden dem Goldpreis frische Rekordstände winken.

Woche der Entscheidung

Bleibt die Aufwärtsdynamik in der aktuellen Form bestehen, könnte nach einem erfolgreichen Wochenschlusskurs oberhalb von 2.081 US-Dollar ein Folgekaufsignal aktiviert werden, ein erstes Ziel läge dann bei 2.170 US-Dollar, darüber bei 2.224 US-Dollar. An dieser Stelle sollte im Anschluss eine neuerliche Auswertung des Kursverlaufs erfolgen. Aber genauso sind in dieser Woche kurzzeitige Rücksetzer bei Gold einzuplanen, Unterstützungen findet das Edelmetall bei 2.034 US-Dollar und schließlich 2.009 Dollar vor. Tiefer als 1.982 US-Dollar sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil dies einen zeitnahen Ausbruch deutlich erschweren würde.