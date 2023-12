SAP - Die Aktie rennt und rennt und rennt, bis zum Crash?

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 147,000 € (XETRA)

In der SAP-Aktie machen die Käufer weiterhin keine Gefangenen. Innerhalb der geradlinigen Rally und nach einer Performance von knapp 20 % erreicht die Aktie auch heute ein neues Hoch. Dabei gab es am vergangenen Donnerstag ein erstes Warnsignal. Die Aktie bildete eine bärische Tageskerze und erhöhtem Volumen aus. Gestört hat es die Käufer nicht, wie man heute sieht.

Das sind zu viele Risiken!

Über die letzten Jahre gab es nicht viele Bewegungen, in denen die SAP-Aktie in so kurzer Zeit so stark zulegen konnte. Am ehesten ist die Situation aktuell noch mit der von vor gut einem Jahr vergleichbar. Damals aber kehrten die Verkäufer bereits ab Mitte November zurück. Im Rahmen der folgenden Korrektur erreichte die Verkaufswelle das 38 Retracement. Übertragen auf die heutige Situation würde dies einem Rücklauf auf ca. 138 EUR entsprechen.

Spätestens jetzt sollte klar werden, warum eine Einschätzung der SAP-Aktie zu Notierungen bei knapp 147 EUR nicht leicht fällt, schließlich will keiner direkt am Hoch kaufen. Aber auch für die, die bereits investiert sind, gibt es eine quälende Frage: Wie viele der tollen Gewinne möchte man jetzt wieder hergeben?

Analytisch "ein Kinderspiel"

Analytisch betrachtet ist die SAP-Aktie hingegen ein Kinderspiel. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Aufwärtstrend absolut intakt und es gibt noch keine bärischen Umkehrmuster. Dementsprechend können neue Hochs folgen, auch jenseits der 150-Euro-Marke. Schließlich dürfte bereits um 135 EUR so manch ein Trader gedacht haben, dass die Aktie zu teuer ist und trotzdem stieg der Aktienkurs noch direkt weiter an.

Fazit: In der SAP-Aktie dominieren zwar die Käufer das Kursgeschehen, mir persönlich wäre die Aktie jedoch zu heiß. Ich würde für ein neues Engagement mindestens auf eine Konsolidierung warten. Bereits investiert, darf man meiner Meinung nach aber über Gewinnmitnahmen nachdenken. Aktuelle Korrekturrisiken lassen sich mit Notierungen bei ca. 138 EUR beziffern.

Trading kannst Du nicht nur lernen, Du musst es auch! Ich helfe Dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

SAP SE Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)