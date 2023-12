SAP geht steil

Nachdem das Papier von SAP im Bereich von rund 80,00 Euro und damit einer wichtigen Horizontalunterstützung seit Ende 2016 im Herbst letzten Jahres stabilisieren konnte, folgte ein Trendwechsel. Dieser brachte in einem ersten Schritt Kursgewinne an 113,00 Euro bis März dieses Jahres hervor, nur wenig später gelang auch schon ein Ausbruch über den vorherigen Abwärtstrend mit einer Rallyebeschleunigung an die Rekordhochs von 143,32 Euro. Gelingt es auch diese Hürde nachhaltig zu überwinden, könnten die nächsten Wochen von neuerlichen Kurszuwächsen geprägt sein und würden sich entsprechend für ein Long-Investment anbieten.

Zweite Kaufwelle im Gange

Gemessen an der Ausdehnung der ersten Kaufwelle von 80,00 auf rund 130,00 Euro verspricht die zweite nun laufende Kaufwelle weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an 158,72 und darüber in den Bereich von 171,40 Euro für die SAP-Aktie. Entsprechend gut würde sich diese Annahme für den Aufbau von mittelfristigen Long-Positionen anbieten. Auf der Unterseite ist der Wert zunächst durch die Verlaufshochs aus 2021 bei 143,32 Euro abgesichert. Erst darunter dürften größere Abschläge auf rund 130,00 Euro auf Anleger zukommen.