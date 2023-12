Die meistgehandelten Produkte: Anleger beim DAX gespalten und auf Coinbase bullish

Der DAX® stieg heute vormittag mit einem leichten Plus in den Handel ein. Der Leitindex erreichte bisher ein Tageshoch von 16.455 Punkten und setzte seine Rallye langsam aber sicher fort. Der heute veröffentlichte S&P Einkaufsmanagerindex stieg auch etwas im Vergleich zum Vormonat auf 49,60. Nach Angaben der Euwax sind die Anleger heute morgen vorsichtiger.

Bei den Knock-Out-Produkten sind Puts auf die Leitinidizes in der Mehrheit unter den meistgehandelten Produkten. Bei den Optionsscheinen werden Calls auf den DAX® am meisten nachgefragt. Coinbase profitiert von der hohen Nachfrage von Kryptowährungen und lockt Investoren in Call-Optionsscheine auf den Aktienwert. Währenddessen investieren Anleger gleichmäßig in Long und Short Faktor-Optionsscheine auf den DAX®.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Put HC73GQ 14,76 15839,66 Punkte 17369,442884 Punkte 9,85 Open End DAX ® Put HB14Z2 4,94 16431,00 Punkte 16893,11583 Punkte 33,53 Open End DAX ® Put HR991D 2,92 16431,00 Punkte 16689,591118 Punkte 55,67 Open End DAX ® Call HD12U3 3,67 16431,00 Punkte 16092,102733 Punkte 45,01 Open End DAX® Call HC5QNN 20,18 16431,00 Punkte 14421,74875 Punkte 8,14 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.12.2023; 10:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Coinbase Inc. Call HC9DFN 3,81 138,45 USD 120,00 USD 3,29 19.06.2024 DAX ® Call HC9BRA 14,59 16456,00 Punkte 16100,00 Punkte 11,27 17.09.2024 NASDAQ-100 ® Call HB8F0Y 7,41 15839,66 Punkte 15000,00 Punkte 19,64 12.12.2023 DAX ® Call HC57S9 9,20 16456,00 Punkte 16500,00 Punkte 17,90 18.06.2024 NASDAQ-100 ® Call HC7JJ4 6,50 15839,66 Punkte 15800,00 Punkte 22,37 12.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.12.2023; 10:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HD0GZZ 44,13 16453,00 Punkte 16079,21986 Punkte 25 Open End DAX ® Short HC7FDB 2,80 16453,00 Punkte 16733,830984 Punkte -25 Open End DAX ® Short HC99KA 7,75 16453,00 Punkte 18046,568541 Punkte -5 Open End DAX ® Long HC0553 18,75 16453,00 Punkte 13946,641594 Punkte 4 Open End Rheinmetall AG Long HC48N6 7,53 281,70 EUR 255,121969 EUR 5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.12.2023; 10:40 Uhr

