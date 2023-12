EQS-News: Kontron unterzeichnet Vertrag über 30 Mio. Euro für Glasfaser-Lösungen

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Kontron unterzeichnet Vertrag über 30 Mio. Euro für Glasfaser-Lösungen



05.12.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Linz, 5. Dezember 2023 – Kontron, ein Vorreiter in der IoT-Technologie, gibt die Unterzeichnung eines Vertrags über 30 Mio. EUR für Glasfaser-Lösungen bekannt. Der neue Kunde ist ein großer Telekommunikationsbetreiber in Deutschland. Kontrons slowenische Tochtergesellschaft für Breitbandlösungen wird den Betreiber mit modernsten Serversystemen und Software zum Betrieb und zur Optimierung des Glasfaser-Breitbandausbaus in Deutschland unterstützen. Kontron hat seine innovative Serie von Carrier-grade Servern vorgestellt, die für den Betrieb von Glasfaser-Netzwerken in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert sind. Die neuen eingesetzten Technologien ermöglichen einfache Upgrades des Netzwerks, effiziente Fernwartungsdienste und modifizierbare Datenraten von bis zu 10 Gbps. Im Rahmen des Projekts werden spezielle IoT-Softwarefunktionen entwickelt, um mit einer technologisch führenden Lösung den Glasfaser-Breitbandausbau in Deutschland zu optimieren. Mit der Umsetzung dieses Projektes wird nächstes Jahr begonnen. Zusätzliche Informationen finden Sie unter Telekommunikation und Kontron Slovenia Breitband-Lösungen. Über Kontron Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Folgen Sie Kontron: Kontron auf Twitter

Kontron auf LinkedIn

Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Kontron Blog

Medienkontakte Barbara Jeitler Kontron AG – Investor Relations Tel: +43 (1) 80191 1199 ir@kontron.com Alexandra Kentros Kontron AG - Communications Tel: +49 151 151 9388 149 group-pr@kontron.com Jan Lauer Profil Marketing OHG Tel: +49 (531) 387 33-18 kontron@profil-marketing.com Copyright © 2022 Kontron. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und haben keine rechtliche Verbindlichkeit. Die Informationen wurden sorgfältig geprüft und sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Es wird jedoch keine Verantwortung für Ungenauigkeiten übernommen.

05.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com