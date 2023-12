IRW-News: Klimat X Developments Inc.: Klimat X gibt seine hochkarätige Teilnahme an der UN-Klimakonferenz COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt

IRW-PRESS: Klimat X Developments Inc.: Klimat X gibt seine hochkarätige Teilnahme an der UN-Klimakonferenz COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 5. Dezember 2023 / IRW-Press / - Klimat X Developments Inc. (Klimat X oder das Unternehmen) (TSXV: KLX) (FWB: Q1C) - ein führender Anbieter von hochwertigen Emissionszertifikaten, die ausschließlich aus Aufforstungs- bzw. Wiederaufforstungsprojekten stammen, die vom Unternehmen und seinen Stakeholdern erschlossen wurden und sich in deren Besitz befinden - gibt mit Freude bekannt, dass der Mitbegründer des Unternehmens, Kevin Godlington, an der COP28-Konferenz in Dubai teilnehmen wird, und zwar in der Blue Zone, die normalerweise nur UNFCCC-akkreditierten Teilnehmern wie globalen Führungsexperten und Regierungsvertretern vorbehalten ist. Dubai bildet das Forum für die offiziellen Verhandlungen während der zweiwöchigen Konferenz, für den Weltklimagipfel, die Länderpavillons und die Veranstaltungen der Präsidentschaft. Mit der Teilnahme hat das Unternehmen vollen Zugang zur Conference of Parties, wo die Führungsrolle des Unternehmens bei Projekten zum Schutz und zur Wiederherstellung von Wäldern und Mangroven untermauert werden soll. Das Unternehmen ist aktiv auf der Suche nach Partnern in neuen Rechtsstaaten, um seine Projektpipeline zu erweitern.

- Bei der COP-Tagung wird es darum gehen, die Handelsmechanismen gemäß Artikel 6 des Pariser Abkommens voranzubringen, die einen Markt für den Handel mit Emissionszertifikaten zwischen den Regierungen schaffen werden.

- Die aktuellen Projekte des Unternehmens, die der Aufforstung von über 50.000 Hektar Wald und dem Schutz von Mangroven auf mindestens 50.000 Hektar Grundfläche dienen, sind bereits weit fortgeschritten. Bisher hat das Unternehmen fast 1.500 Hektar Wald aufgeforstet und über 20.000 Hektar Land in Privatbesitz von Kleinbauern kartiert.

- Es wird erwartet, dass mit der Wiederaufforstung der ersten 5.000 Hektar rund 1,9 Millionen Tonnen Emissionszertifikate während der gesamten Projektlaufzeit generiert werden. Auf Grundlage der bisherigen Modellierungen könnten mit dem bis dato definierten Projektgebiet insgesamt über 35 Millionen Tonnen Emissionszertifikate erzeugt werden.

- Unter der Leitung von Kevin Godlington entwickelt das Unternehmen ein neues Qualitätssicherungssystem unter dem Titel Carbon Done Right, bei dem fortschrittliche Technologien und Anwendungen künstlicher Intelligenz zum Einsatz kommen, um ein Rückverfolgbarkeitssystem zu schaffen, das den Käufern, Kleinbauern und Regierungsbehörden innerhalb der Lieferkette für Emissionszertifikate die größtmögliche Transparenz bietet.

- Mit der Teilnahme eröffnen sich für das Unternehmen entsprechende Chancen für die Entwicklung von Projekten in anderen Ländern. Damit werden Investitionen unterstützt, die langfristige Einnahmequellen für Kleinbauern schaffen und Emissionszertifikate von höchster Qualität erzeugen.

Das Unternehmen hat im Rahmen eines umfassenden Verfahrens, das als partizipatives Mapping bezeichnet wird, bis dato knapp 20.000 Hektar Land für die Aufforstung kartiert und verifiziert. Die Nichtregierungsorganisation (NGO) Namati vertritt die Grundbesitzer und setzt im Rahmen eines selbstbestimmten Entscheidungsfindungsprozesses (Free and Prior Informed Consent/FPIC) entsprechende Grundpachtverträge auf.

Klimat X-CEO James Tansey meint dazu: Unsere Teilnahme auf der obersten Ebene der COP28 zeugt von der führenden Rolle des Unternehmens als globaler Entwickler von großformatigen Klimaschutzprojekten. Über unser Bekenntnis zu Qualität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit werden wir unsere Führungsrolle bei der Bereitstellung skalierbarer Lösungen für den Klimawandel weiter stärken und gleichzeitig einigen der ärmsten Menschen der Welt ein angemessenes Einkommen verschaffen.

Über Klimat X

Klimat X ist Eigentümer und Betreiber von naturbasierten Kohlenstoffaktiva, der die steigende Nachfrage nach Emissionszertifikaten von Unternehmen bedient, die ihre Ziele in puncto Klimaneutralität erreichen möchten. Das Unternehmen erreicht dies, indem es in die Exploration, die Wiederherstellung und die Bewirtschaftung von Land- und Meeressystemen investiert, die entweder geschützt werden können, um die Bindung von Treibhausgasen zu verbessern, oder von einem degradierten Status zu voll produktiven Ökosystemen wiederhergestellt werden können. Die Leidenschaft des Unternehmens für den Umweltschutz und seine solide Pipeline an Projekten mit Emissionszertifikaten machen es zu einem vertrauenswürdigen Partner der weltweit größten Käufer von Emissionszertifikaten im Kampf gegen den Klimawandel. Klimat X setzt Risikokapital im Rahmen unterschiedlicher Abkommen (einschließlich Kooperations-, Abtretungs- und Produktionsbeteiligungsabkommen) mit staatlichem Engagement in unterschiedlichen geeigneten Rechtsprechungen weltweit ein, darunter Westafrika, Yucatan, Guyana und Surinam.

