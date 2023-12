VONOVIA - Goldman Sachs senkt Kursziel für die Aktie

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 27,350 € (XETRA)

Goldman Sachs hat sich heute bezüglich der Vonovia-Aktie zu Wort gemeldet und könnte damit weitere Käufe in der Aktie ausgelöst haben. Vonovia legt im frühen Dienstagshandel 2,28 % zu und wird aktuell im Bereich von 27,35 EUR gehandelt. Erstaunlich dabei ist, dass Goldman Sachs das Kursziel gesenkt hat. Gut, diese in den Nachrichten zu lesende Formulierung stimmt zwar formal, ist aber auch ein wenig irreführend, denn immerhin liegt das Ziel deutlich oberhalb des aktuellen Kurses. Statt ursprünglichen 36,70 EUR sieht Goldman jetzt ein Kursziel von 36,40 EUR. Das sind weniger als ein Prozent unter dem vorangegangenen Rating.

Gewinne managen

Die Vonovia-Aktie in den nächsten Tagen und Wochen engmaschig zu verfolgen, kann jedoch nicht schaden. Überraschend taucht diese nämlich unter den heute am häufigsten gehandelten Werten auf. Vergleichsweise viele Marktteilnehmer, gerade auf privater Seite, scheinen die Aktie heute zu handeln.

Das bringt mich zu einer spannenden Idee. Wollen die großen Marktteilnehmer ihren Ausstieg vorbereiten? Wenn ich im großen Stil in der Vonovia-Aktie engagiert wäre, brauche ich ein hohes Kaufinteresse, um meine Gewinne zu realisieren. Möchte ich verkaufen und ich treffe auf ein geringes Volumen auf der Käuferseite, würde ich den Kurs drücken und damit meine Gewinne selbst zunichtemachen.

Wonach ich suche, ist also entsprechendes Handelsvolumen auf der Käuferseite. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Goldman Sachs zumindest so große Anteile an Vonovia hält, dass diese meldepflichtig sind. Sie sind zwar nicht der größte Anteilseigner, aber immerhin haben sie ein spürbares Interesse, wie die folgende Grafik unseres Key-Facts-Widgets zeigt. Jetzt direkt vor einem Widerstand nochmals durch eine Wortmeldung zu betonen, wie gut Vonovia doch ist, könnte auch eine Falle sein, oder? Interessant ist diese Idee auf alle Fälle, zumal es in der Vergangenheit schon den einen oder andere Fall gab, in denen der Verdacht nahe lag.

Fazit: Der Aufwärtstrend in der Vonovia-Aktie ist zwar intakt, läuft kurzfristig aber auf einen spürbaren Widerstandsbereich zu. Ab ca. 27,40 EUR darf man über kurzfristige Gewinnmitnahmen nachdenken. Eine Konsolidierung ist möglich. Ob es eventuell sogar zu einer größeren Trendumkehr kommt, bleibt aber noch abzuwarten. Ohne konkrete Anhaltspunkte in diese Richtung, die momentan noch nicht vorliegen, wäre der aktuelle Aufwärtstrend aber noch zu favorisieren. Kurzum: Vonovia wäre für mich jetzt kein Kauf mehr, sondern eine Position, bei der ich Gewinne managen möchte. Wäre ich noch nicht dabei, würde ich abwarten, wie sich die Aktie um 28 EUR verhält.

Vonovia SE Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)