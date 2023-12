Aktionäre von Ferguson erhalten mehr Dividende

Der Anbieter von Heizungs- und Sanitärprodukten Ferguson plc (ISIN: JE00BJVNSS43, NYSE: FERG) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 79 US-Cents je Aktie an seine Investoren ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Gegenüber dem Vorquartal (75 US-Cents) ist dies eine Steigerung um 5,3 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 6. Februar 2024 (Record day: 15. Dezember 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,16 US-Dollar Dividende ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 174,10 US-Dollar (Stand: 5. Dezember 2023) bei 1,82 Prozent.

Ferguson (ehemals Wolseley) mit rechtlichem Sitz in Saint Helier auf Jersey wurde 1887 gegründet und ist ein Baustoffhändler, der unter anderem Heizungs- und Sanitärprodukte anbietet. Im ersten Quartal (31. Oktober) des Fiskaljahres 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 7,71 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 7,93 Mrd. US-Dollar), wie am 5. Dezember 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 519 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 595 Mio. US-Dollar).

Der Wert liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 37,12 Prozent im Plus (Stand: 5. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 34,32 Mrd. US-Dollar.

