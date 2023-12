Branchenverband PCA: Chinas Automarkt legt im November weiter zu

PEKING (dpa-AFX) - Der wichtige chinesische Automarkt ist auch im November weiter gewachsen. Im vergangenen Monat seien 2,06 Millionen Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert worden und damit ein Viertel mehr als noch vor einem Jahr, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Mittwoch auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte. Vor einem Jahr hatten erneute Lockdowns in der Volksrepublik die Pkw-Nachfrage noch massiv gedämpft. Auch binnen Monatsfrist hat sich der Automarkt in China noch etwas weiter belebt, gegenüber dem Oktober betrug das Plus ein Prozent.

Besonders macht sich der Nachfrageanstieg in China weiter bei den alternativen Antrieben bemerkbar. Von den mehr als zwei Millionen verkauften Fahrzeugen im November fuhren 783 000 vollelektrisch oder mit Plug-in-Hybrid, dies waren den Angaben zufolge knapp ein Drittel mehr als noch vor einem Jahr.

China ist der größte Automarkt der Welt und als solcher auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (inklusive Audi und Porsche), BMW und Mercedes-Benz der wichtigste Einzelmarkt./tav/nas/jha/