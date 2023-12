DAX: Index knallt gnadenlos weiter hoch

Der Deutsche Aktienindex DAX markierte im gestrigen Handelsverlauf kurz vor Börsenschluss noch ein frisches Rekordhoch bei 16.551 Punkten und übertraf die Julihochs sogar deutlich. Anzeichen von Schwäche sind nicht zu erkennen, das Barometer knallt praktisch ohne Pause weiter hoch.

Trotzdem sollte der Widerstand bestehend aus den Julihochs bei 16.528 Zählern nicht unterschätzt werden, hier könnte das heimische Leitbarometer kurzzeitig ausgebremst werden. Zudem hat der Index seit den Oktobertiefs nun eine fünfwellige Impulsbewegung nach allen Regeln der Charttechnik abgeschlossen, sodass auch aus technischer Sicht eine Fortsetzung der Rallye nicht unbedingt gewährleistet ist.

Auffangpunkte findet der Index nun bei 16.400 und darunter 16.290 Punkten. Geht es unter den EMA 50 bei aktuell 16.220 Punkten runter, dürfte noch einmal der Bereich um 16.000 Punkten als Support ins Gewicht fallen.

Sollte es dagegen zu einem Wochenschlusskurs oberhalb von 16.528 Punkten kommen, würden weitere Gewinnen an 16.760 und darüber 16.921 Punkte wahrscheinlich werden.

Erste wichtige Wirtschaftsdaten stehen bereits um 8:00 Uhr mit Deutschlands Auftragseingängen der Industrie aus Oktober auf der Agenda, um 11:00 Uhr werden europaweite Einzelhandelsumsätze aus Oktober gemeldet. Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu, um 14:15 Uhr richtet sich der Blick auf den ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per November. Um 14:30 Uhr folgen noch Zahlen zum US-Handelsbilanzsaldo aus Oktober und der Produktivität ex Agrar Q3 (endgültig) sowie den Lohnstückkosten aus dem dritten Quartal.