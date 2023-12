DAX: Minütlich neue Rekorde

Auch zur Wochenmitte baut der deutsche Leitindex DAX seine Gewinne über die Sommerhochs weiter aus und markiert minütlich frische Rekorde. Die äußerst steile Rallye der letzten Tage birgt allerdings auch gewisse Rückfallrisiken, die an dieser Stelle allerdings noch nicht zutage treten. Es wird gekauft, als wenn es kein Morgen mehr gäbe.

Weitere Gewinne könnten für den DAX nun an 16.691 und darüber an 16.811 Punkte folgen und die seit nunmehr Ende Oktober anhaltende Kursrallye weiter vorantreiben. Wann allerdings größeres Abwärtspotenzial entsteht, lässt sich an dieser Stelle noch nicht beziffern. Aktuell liegen noch keine Umkehrmuster vor.

Auf der Unterseite findet der DAX nun an den Sommerhochs von 16.528 Punkten eine erste Unterstützung vor, darunter bei 16.400 und 16.290 Zählern. Spätestens ab 16.000 Punkten sollte wieder eine Erholungsbewegung möglich werden, wodurch auch eine Ende November gerissene Kurslücke endgültig geschlossen werden dürfte.

Bei den Wirtschaftsdaten bleibt es in der zweiten Tageshälfte ruhig, einzig die USA melden noch um 16:30 Uhr ihre wöchentlichen Rohöllagerbestände.