OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG / Hauck Aufhäuser Lampe verstärkt ...

Hauck Aufhäuser Lampe verstärkt Kapazitäten im Geschäftsbereich Private & Corporate Banking Frankfurt am Main/Düsseldorf (ots) - - Privatbankhaus gewinnt Experten mit langjähriger Erfahrung für die Beratung vermögender Kunden und den Bereich Finanzierung - Ausbau des Teams Key Clients unter Leitung von Marija Rubezic Hauck Aufhäuser Lampe setzt den Wachstumskurs im Geschäftsbereich Private & Corporate Banking fort. Dazu verstärkt das Privatbankhaus das Geschäft mit vermögenden Privatkunden in verschiedenen Bereichen: Christian Stahl wird zum 1. Januar 2024 als Relationship Manager die Niederlassung Düsseldorf unter Leitung von Arndt Sauer verstärken. Ulla Hucke wird ebenfalls zum 1. Januar 2024 als Beraterin im Team Key Clients, das von Marija Rubezic geleitet wird, starten. Michaela Linke ist seit dem 1. Dezember 2023 als Finanzierungsspezialistin in Düsseldorf im Team von Volker Niebuhr, Director Credit, tätig. Christian Stahl verfügt über eine mehr als zehnjährige Erfahrung im Wealth Management und kommt von Merck Finck, wo er zuletzt als Senior Private Banker arbeitete. Zuvor war er für die UBS Europe im Wealth Management tätig. Ulla Hucke ist seit rund 20 Jahren im Geschäft mit vermögenden Privatkunden tätig und kommt von der Rothschild & Co. Vermögensverwaltung. Weitere berufliche Stationen umfassen unter anderem die Bethmann Bank und die Degussa Bank. Michaela Linke ist Finanzierungsspezialistin im Wealth Management und war zuletzt in dieser Funktion rund 15 Jahre für Merck Finck A Quintet Private Bank tätig. Weitere berufliche Stationen umfassen die Dresdner Bank und die Deutsche Bank. Hauck Aufhäuser Lampe hat die Kapazitäten für die Kundinnen und Kunden im Geschäftsbereich Private & Corporate Banking im Laufe dieses Jahres deutlich ausgebaut. Damit hat das Privatbankhaus zugleich die Marktstellung der einzelnen Niederlassung in ihren jeweiligen Regionen gestärkt. Der Wachstumskurs des Geschäftsbereichs umfasst auch die Gründung eines dezidierten Teams für die Anforderungen sogenannter Key Clients wie Single und Multi Family Offices, Unternehmer, Nachfolger, Gründer sowie Senior Executives. Weitere Wachstumsinitiativen gelten dem Bereich "Next Gen" mit der Entwicklung spezieller Angebote für die Nachfolgegenerationen. Oliver Plaack, Mitglied des Vorstands von Hauck Aufhäuser Lampe: "Eine umfassende Expertise, ein tiefgreifendes Verständnis für individuelle Ziele und nicht zuletzt Nähe - das sind wesentliche Anforderungen von Kundinnen und Kunden im Private Banking. Mit dieser dezidierten Kundenperspektive haben wir unsere Kapazitäten in diesem Jahr gezielt ausgebaut und setzen unseren Wachstumskurs nun fort. Ich freue mich, dass wir ausgewiesene und erfahrene Expertinnen und Experten für uns gewonnen haben, und wünschen Ihnen bei den anstehenden Aufgaben viel Erfolg."