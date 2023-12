DAX: US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Jüngsten Zahlen zufolge kühlt sich der Arbeitsmarkt in den USA langsam ab, wie kürzlich erhobene Daten von ADP belegen. Das hat die Märkte zuletzt etwas ausgebremst, sie tendieren aber weiterhin auf hohem Niveau. In den aktuellen Fokus rückt derweil der offizielle US-Arbeitsmarktbericht per November am Freitag in den Fokus.

Der Deutsche Aktienindex DAX steht dagegen im heutigen Handelsverlauf still und bewegt sich in einer sehr kleinen Handelsspanne innerhalb der gestrigen Handelsgrenzen grob seitwärts. Aktuell kann das hohe Niveau verteidigt werden, die Anzeichen auf eine Konsolidierung steigen jedoch stündlich. Demnach wäre unterhalb von 16.528 Punkten einen Rücksetzer zunächst auf 16.400 Zähler möglich, darunter an die Verlaufshochs aus 2021 bei 16.290 Punkten.

Sollten dagegen noch einmal bullische Marktteilnehmer aufschlagen und Tagesschlusskurse oberhalb der gestrigen Hochs von 16.727 Punkten etablieren, könnte noch ein Sprung an 16.892 Punkte daraus folgen.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag folgen noch ab 16:00 Uhr mit Zahlen zu den US-Großhandelslagerbeständen per Oktober (endgültig). Um 16:30 Uhr wird der wöchentliche DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht vorgelegt, bevor es um 21:00 Uhr mit der letzten Nachricht zu den Verbraucherkrediten per Oktober weitergeht.