EQS-News: USU gewinnt amerikanisches VoIP-Unternehmen als Neukunden für Knowledge Management

USU gewinnt amerikanisches VoIP-Unternehmen als Neukunden für Knowledge Management



07.12.2023 / 11:14 CET/CEST

Möglingen, 7. Dezember 2023. Ein international agierendes amerikanisches Technologie-Unternehmen im Bereich Telekommunikation („der Kunde“) nutzt künftig die Lösung USU Knowledge Management, um den Kundenservice auf allen relevanten Kommunikationskanälen zu optimieren. USU konnte sich aufgrund der Leistungsfähigkeit der Software, der Integration zum Partner Salesforce und zahlreicher Kundenreferenzen mit ähnlich anspruchsvollen Service-Anforderungen durchsetzen. Der Rahmenvertrag sieht eine zunächst 24monatige SaaS-Nutzung von USU Knowledge Management mit Verlängerungsoptionen vor. Der Kunde suchte eine wissensbasierte Gesamtlösung, welche nicht nur hunderte von Service-Agents, sondern auch zahlreiche Endkunden via Self-Service mit hochwertigen Inhalten versorgt. Basis hierfür ist die aktive Wissensdatenbank von USU. Diese bereitet die Inhalte in tausenden von Wissensdokumenten automatisiert und qualitätsgesichert auf, sodass die passenden Informationen schnell, bedarfsgerecht und auf jedem Kanal synchronisiert angezeigt werden. Weitere Anforderungen des Kunden betrafen die einfache länder- bzw. marktspezifische Anpassbarkeit der Inhalte und leistungsfähige Redaktions-, Analyse- und Reporting-Funktionen. Integrierte CRM-Daten von Salesforce dokumentieren etwa 60.000 Kunden-Cases pro Quartal. „Wir freuen uns, dass wir die Omnichannel-Strategie eines ganzheitlichen Customer Service mit unserem Kunden gemeinsam umsetzen können. Mit unserer Wissensdatenbank schaffen wir die zentrale Quelle für das komplette, aktive genutzte Service-Wissen, so USU Managing Director Sven Kolb. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.com abrufbar. Über USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc. USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



