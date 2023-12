Sanofi sieht Pharma-Pipeline prall mit Blockbuster-Kandidaten gefüllt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der französische Pharmakonzern Sanofi will in der Arzneimittelentwicklung zwölf Projekte mit Blockbuster-Potenzial vorantreiben.

Zu den diesen Kandidaten gehören neun Medikamente und Impfstoffe mit einem Spitzenumsatzpotenzial von je zwei bis fünf Milliarden Euro, wie Sanofi am Donnerstag mitteilte. Zudem gebe es drei Projekte in der Pipeline mit einem Umsatzpotenzial von mehr als fünf Milliarden Euro, da sie für mehrere Indikationen eingesetzt werden könnten. Mit seinen kürzlich auf den Markt gebrachten und künftigen pharmazeutischen Produkten erwartet Sanofi bis 2030 einen Jahresumsatz von mehr als zehn Milliarden Euro.

"Heute zeigen wir, wie unsere Entscheidung, uns strategisch stärker auf Forschung und Entwicklung zu konzentrieren, das volle Potenzial unserer Pipeline freisetzen wird", sagte Forschungschef Houman Ashrafian anlässlich einer Investorenveranstaltung in New York. Sanofi habe eine "noch nie dagewesenene Anzahl" potenzieller Blockbuster in seiner Pipeline. Das Unternehmen hatte Anleger im Oktober verschreckt, als Vorstandschef Paul Hudson höhere Forschungsausgaben zur Stärkung der Pharmapipeline angekündigt und im Gegenzug dafür die Renditeziele für 2025 aufgegeben hatte. Sanofi-Aktien waren daraufhin um 15 Prozent eingebrochen. Nähere Details hatte Hudson für den Investorentag angekündigt.

Von seinem umsatzstärksten Medikament Dupixent, das zur Behandlung der atopischen Dermatitis, von Asthma und anderen entzündlichen Erkrankungen auf dem Markt ist, erwartet Sanofi von 2023 bis 2030 ein jährliches Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich. Zwei Produkte mit einem potenziellen Jahresumsatz von mehr als fünf Milliarden Euro sind etwa das Ekzem-Medikament Amlitelimab, das auf dem Erfolg des Mega-Blockbusters Dupixent aufbauen soll, und Frexalimab gegen Multiple Sklerose, die beide ab dem nächsten Jahr in kostspieligen Phase-3-Studien getestet werden sollen.

Durch seine verstärkten Forschungsanstrengungen will Sanofi die Zahl der Phase-3-Studien in den Jahren 2024 und 2025 um 50 Prozent steigern, in den nächsten zwei Jahren bei 25 Studien in der mittleren bis späten Entwicklungsphase Ergebnisse erzielen sowie bis zu 19 Zulassungsanträge einreichen. Sanofi setzte im vergangenen Jahr 43 Milliarden Euro um, davon alleine 8,3 Milliarden mit Dupixent.

