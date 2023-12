ADIDAS - Ist die Rally vorbei?

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 193,900 € (XETRA)

Zunächst bleibt festzuhalten, dass der Adidas-Aktie mit dem Anstieg über das Dreifachhoch aus den Sommermonaten ein beeindruckendes Kaufsignal gelungen ist. In der Folge zog der Wert entlang der Unterseite einer früheren gebrochenen Aufwärtstrendlinie in Richtung des nächsten Kursziels bei rund 203,00 EUR an.

Die Reaktion auf das Gulden-Interview stoppte den Höhenflug am gestrigen Tag und wurde dennoch an der Supportzone bei 188,50 EUR aufgefangen. Und auch die Nachrichten rund um Lululemon belasten den Kurs heute nicht. Mit dem Zahlenwerk von Lululemon hat sich mein Kollege Reinhard Hock bereits intensiv auseinandergesetzt.

Es besteht jetzt also zunächst die Chance, dass der gestrige Einbruch weiter gekontert wird und die eigentliche Korrektur erst bei 203,00 EUR beginnt. Sie könnte bis an die Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 182,00 EUR führen.

Zudem ist aufgrund der Stärke des Anstiegs seit Oktober erst bei Kursen unter 180,00 EUR ein ernsthaftes Verkaufssignal aktiv. Bis an diesen Punkt könnte die Aktie also korrigieren, ohne dass die 203,00-EUR-Marke oder ein Ausbruch über sie aus dem Blick geraten würde. Über 203,39 EUR wären sogar schon Zugewinne bis 214,00 und 222,50 EUR mittelfristig realistisch.

Charttechnisches Fazit: Ja, die Aktie ist korrekturgefährdet. Sie dürfte sich aber deutlich oberhalb des zentralen Supports bei 180,00 EUR halten und letztlich das Kursziel bei 203,00 EUR in Angriff nehmen. Darüber kann die Rally bis 214,00 EUR führen.

Adidas Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)