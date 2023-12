Aktien Osteuropa Schluss: Einheitlich im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Die Märkte folgten der freundlichen Börsenstimmung in Europa. Am deutlichsten nach oben ging es in Warschau.

Der polnische Wig-20 schloss mit einem Plus von 0,75 Prozent und 2306,05 Punkten. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,78 Prozent auf 77 111,85 Punkte. Bei hohen Umsätzen gesucht waren in Warschau PKN Orlen . Die Aktien des Ölkonzerns legten 2,2 Prozent zu. Die Rohölpreise konnten sich am Freitag etwas von ihrer jüngsten Talfahrt erholen.

Moderate Gewinne gab es in Budapest. Der ungarische Bux -Index legte 0,42 Prozent auf 58 669,83 Zähler zu. Angetrieben wurde der Index vor allem von den Aktien der OTP Bank, die bei hohem Volumen um 1,7 Prozent zulegten. Der OTP-CEO Sandor Csanyi hatte in einem Mediengespräch mögliche weitere Akquisitionen in Aussicht gestellt.

Der tschechische PX -Index beendete den Tag mit einem knappen Plus von 0,02 Prozent und 1407,55 Punkten. Stark gesucht waren unter den PX-Schwergewichten Erste Group , sie stiegen um 1,4 Prozent.

Leicht nach oben ging es in Moskau. Der RTS-Index hielt zu Handelsschluss mit einem kleinen Plus von 0,29 Prozent bei 1054,28 Punkten./mik/spa/APA/bek/jha/