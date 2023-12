Nasdaq-100 Index® - „the trend is your friend“ – nirgends berechtigter

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Mit einem Kursplus von über 40 % war 2023 für den technologielastigen Nasdaq-100® (bisher) ein absoluter Bilderbuchjahrgang. Von der Performance her spielen die vergangenen 12 Monate dabei in einer Liga mit herausragenden Aktienjahren wie 2020, 2009, 2003 oder z. B. 1995/96. Bekanntermaßen lautet eine Kernthese der Technischen Analyse „Stärke zieht weitere Stärke nach sich“. Ist die starke 2023-Performance also ein gutes Zeichen für das neue Jahr? In der Rückspiegelbetrachtung seit 1985 lautet die Botschaft: „eindeutig ja!“ Insgesamt neun Mal gelang dem Nasdaq-100® ein Kursplus von mehr als 40 %. In acht Fällen brachte das Folgejahr weitere Anschlussgewinne, was einer Trefferquote von fast 89 % entspricht. Im Mittel kann das Technologiebarometer dabei um weitere 26 % zulegen. Abseits dieser statistischen Auswertung liefert auch hier der Jahreschart eine erste wichtige Orientierungshilfe: Trotz der herausragenden Wertentwicklung stellt 2023 ein „inside year“ dar. Ein Anstieg über die historischen Hochs bei 16.514/16.765 Punkten würde diesen Innenstab nach oben auflösen. Auf Wochenbasis hat das Technologiebarometer zuletzt zudem die vorangegangene Toppbildung negiert (siehe Chart).

Nasdaq-100 Index® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

