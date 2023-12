SALESFORCE – Diese Aktie ist noch nicht fertig!

Salesforce Inc - WKN: A0B87V - ISIN: US79466L3024 - Kurs: 248,850 $ (NYSE)

Mit Salesforce werfen wir heute einen Blick auf eine Aktie, in der es auch in den kommenden Wochen und Monaten richtig rund gehen könnte. Bereits in der letzten Woche ist der Aktienkurs explodiert. Jetzt muss jedoch noch nicht Schluss sein!

Kostet die Aktie bald mehr als 350 USD?

Ausgangspunkt für diese Annahme ist die Tatsache, dass der Salesforce-Aktie zumindest saisonal eine gute Zeit bevorsteht. Im 10-Jahreszeitraum konnte die Aktien 70 % der Fälle von heute an bis Anfang März zulegen. Dabei muss jedoch fairerweise erwähnt werden, dass das Kursgeschehen offen volatil war. Solange der maximale Profit beispielsweise bei 43 %, der maximale Verlust aber auch bei stolzen 21 %.

Aber nicht nur saisonal hat die Aktie Chancen. Auch charttechnisch könnte die Party der Bullen weitergehen, wobei Kurse jenseits von 350 USD anvisiert werden könnten. Verantwortlich dafür ist die Anfang des Jahres gestartete Rally, die in den vergangenen Monaten von einer Keilformation unterbrochen wurde. Genau diese Keilformation konnte zuletzt jedoch nach oben verlassen werden und hieraus lassen sich Ziele bei 285 USD und 364 USD ableiten.

Fazit: Dass die Salesforce-Aktie schöne Trends ausbilden kann, haben wir in den letzten Jahren besten sehen können. Aktuell scheinen die Käufer wieder zu dominieren und mit diesen wären Gewinne zum Allzeithoch um 300 USD möglich. Läuft es für die Bullen richtig gut, sind sogar Kurse bei 360 USD erreichbar. Schwankungen von bis zu 20 % sollten dabei aber jederzeit eingeplant werden.

Salesforce Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)