Aktien New York: Rally setzt sich mit gebremsten Schaum fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Der gute Lauf am US-Aktienmarkt hat sich am Montag mit moderatem Tempo fortgesetzt. Ungeachtet der Notenbank-Entscheidungen dies- und jenseits des Atlantiks, die im Wochenverlauf anstehen, tastet sich der Dow Jones Industrial in Richtung der 36 400-Punkte-Marke vor. Er erreichte ein neues Hoch seit Anfang vergangenen Jahres, ebenso wie der Nasdaq 100.

Rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss gewann der bekannteste Wall-Street-Index Dow 0,35 Prozent auf 36 376,22 Zähler. Die beeindruckende Rally seit Ende Oktober setzt sich somit - wenn auch gebremst - fort. Der marktbreite S&P 500 gewann zuletzt 0,28 Prozent auf 4617,23 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,79 Prozent auf 16 211,12 Zähler.

Antrieb gab der jüngsten Aufwärtsbewegung die Erwartung, dass die Notenbanken im Ringen mit der hohen Inflation ausreichend Fortschritte gemacht haben und die Leitzinsen daher schon früh im kommenden Jahr senken könnten.

Am Mittwochabend wird die US-Notenbank Fed in Washington und am Donnerstag die Notenbanken in Frankfurt und London ihre Zinsentscheidungen bekannt geben. Vor Weihnachten werden zwar keine Zinsschritte erwartet, doch spannend wird es trotzdem. Anleger erhoffen sich Signale, ab wann und wie deutlich im neuen Jahr die Fed und auch die EZB die Zinsen senken werden. Entsprechend wichtig sind daher auch die am morgigen Dienstag anstehenden US-Verbraucherpreise im Monat November.

Unter den Einzelwerten richteten sich die Blicke unter anderem auf die Aktien von Macy's , die um 21 Prozent auf 21 US-Dollar hochsprangen. Wie das "Wall Street Journal" ("WSJ") und die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichten, wollen die Investoren Arkhouse Management und Brigade Capital Management 21 Dollar je Anteilsschein des weltbekannten Kaufhauses bieten. In Summe macht das rund 5,8 Milliarden Dollar (5,4 Mrd Euro).

Der US-Krankenversicherer und Gesundheitskonzern Cigna überzeugte mit der Ausweitung seines Aktienrückkaufprogramms. Es soll um 10 Milliarden Dollar auf 11,3 Milliarden steigen. Zuvor hatte das "WSJ" berichtet, Cigna und Konkurrent Humana hätten Fusionsgespräche abgebrochen. Berichte über die Fusionspläne hatten zuletzt vor allem Cigna deutlich belastet. An diesem Montag nun setzte mit zuletzt 16,3 Prozent eine Erholung ein. Humana gaben zugleich um 1,2 Prozent nach.

Für Eli Lilly ging es nach aktuellen Daten zum Abnehmmittel Zepbound (Tirzepatide) im S&P 100 um 3,5 Prozent abwärts. Allerdings ist die Aktie seit Jahresbeginn sehr stark gelaufen und hatte erst Mitte Oktober bei knapp unter 630 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht. Im bisherigen Jahr beträgt das Kursplus aktuell fast 60 Prozent. Börsianern zufolge belasten aktuell neue Studiendaten des Pharmaunternehmens. Sie zeigten, dass übergewichtige, aber nicht an Diabetes Typ 2 erkrankte Patienten, die das Mittel absetzten, nach einer gewissen Zeit wieder zunahmen.

Die Aktien von Abbvie legten um 1,5 Prozent zu. Analyst Chris Shibutani von Goldman Sachs empfiehlt die Papiere jetzt zum Kauf und verwies auf unterschätzte Wachstumsaussichten. Zudem lobte er, dass sich der Pharmakonzern gegen Konkurrenz durch Nachahmermedikamente besser geschlagen habe als gedacht. Die Anteile von Nike profitierten von einer frisch ausgesprochenen Kaufempfehlung der Citigroup, die sich zuversichtlich über eine Erholung der Gewinnmargen des US-Sportartikelherstellers äußerte. Die Papiere legten im Dow um 2,6 Prozent zu.

Gefragt waren auch Doordash und MongoDB , die neben vier weiteren Werten vom kommenden Montag an im Nasdaq 100 vertreten sein werden. Die Aktien des Essenslieferservice Doordash gewannen 2,0 Prozent und die des Datenbank-Managementsystems MongoDB stiegen um 4,1 Prozent./ck/men