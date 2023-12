Eli Lilly steigert die Dividende

Der amerikanische Pharmakonzern Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, NYSE: LLY) wird die Dividende für das erste Quartal 2024 um 15 Prozent auf 1,30 US-Dollar je Aktie erhöhen, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Die Zahlung erfolgt am 8. März 2024 (Record day: 15. Februar 2024).

Auf Jahressicht erhalten die Aktionäre künftig 5,20 US-Dollar. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 0,87 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 598,05 US-Dollar (Stand: 8. Dezember 2023). Eli Lilly zahlt seit dem Jahr 1885 ununterbrochen eine Dividende an seine Aktionäre aus.

Eli Lilly and Company gehört zu den größten Pharmaunternehmen weltweit und ist seit 1960 auch in Deutschland vertreten. Der Konzern mit Firmensitz in Indianapolis ist 1876 von dem Pharmakologen, Offizier und Unternehmer Eli Lilly in Indianapolis gegründet worden. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 9,5 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,94 Mrd. US-Dollar), wie am 8. August 2023 berichtet wurde. Der Gewinn auf bereinigter Basis (Non-GAAP) lag bei 94,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,79 Mrd. US-Dollar).

Der Wert liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 63,47 Prozent im Plus (Stand: 8. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 567,73 Mrd. US-Dollar.

