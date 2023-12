EQS-Adhoc: SNP erhöht erneut Prognose für Auftragseingang und Umsatz für das Geschäftsjahr 2023

EQS-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Prognose

SNP erhöht erneut Prognose für Auftragseingang und Umsatz für das Geschäftsjahr 2023



11.12.2023 / 13:59 CET/CEST

SNP erhöht erneut Prognose für Auftragseingang und Umsatz für das Geschäftsjahr 2023 Heidelberg, 11. Dezember 2023 – Das Management der SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705) erhöht aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und des fortlaufenden Marktmomentums erneut den Ausblick für das Gesamtjahr 2023: Der Auftragseingang wird voraussichtlich zwischen 230 und 250 Mio. € liegen (bisherige Prognose für den Auftragseingang: 220 bis 240 Mio. €);

wird voraussichtlich zwischen 230 und 250 Mio. € liegen (bisherige Prognose für den Auftragseingang: 220 bis 240 Mio. €); Der Umsatz wird in einer Spanne zwischen 200 und 205 Mio. € erwartet (bisherige Prognose für den Umsatz: am oberen Ende der Spanne von 190 bis 200 Mio. €);

wird in einer Spanne zwischen 200 und 205 Mio. € erwartet (bisherige Prognose für den Umsatz: am oberen Ende der Spanne von 190 bis 200 Mio. €); Trotz der angehobenen Umsatzerwartung wird das EBIT unverändert am oberen Ende der Spanne von 5 bis 10 Mio. € oder sogar leicht darüber erwartet; Grund hierfür sind signifikant negative und entsprechend ergebnisbelastende Währungskurseffekte im bisherigen Quartalsverlauf.

